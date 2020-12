Vankilapsykologin uutuuskirja: Rikollispomoilla on usein psykopaattisia piirteitä – "Ei tunne empatiaa, katumusta tai syyllisyyttä"

Kirjasta selviää, että isolla osasta vangeista on persoonallisuushäiriöitä. Puolakan mukaan myös rikollisjengien johdossa on psykopaattisia piirteitä omaavia henkilöitä.

"Kukaan ei päädy vahingossa vankilaan"

Hänelle selvisi tuolloin, että vanki piti itseään suurmiehenä ja tällä oli paisunut omanarvontunto, mikä on yksi psykopatian tunnusmerkeistä.

Puolakka on tehnyt töitä vankilapsykologina useissa eri vankiloissa. Vuodesta 2017 lähtien hän on ollut töissä Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikössä asiantuntijatehtävissä.

Suomen vankiloissa satoja psykopaatteja

Puolakka kuvaa kirjassaan, että psykopaateilla on kadehdittavan horjumaton omanarvontunto ja itsevarmuus.

Narsistisia ja psykopaattisia ihmisiä on muuallakin kuin vankiloissa, samoin kuin persoonallisuushäiriöisiä ihmisiä.

Helinä Häkkänen-Nyholm on julkaissut aiemmin kirjan Psykopatia, jossa esitettiin arvio, että vangeista 15–25 prosenttia on psykopaatteja, henkirikosten tekijöistä 30 prosenttia ja sarjamurhaajista 90 prosenttia.

Suomen vankiloissa istuu vuosittain noin 3000 vankia. Kirjan mukaan heistä 450–750 on psykopaatteja. Kokonaisväestössä psykopaatteja on yksi prosentti.

– Kun väestöstä yksi prosentti on psykopaatteja, niin vangeista 16 prosentilla on psykopaattisia piirteitä. Vakaviin henkeen ja terveyteen kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneistä 30 prosentilla todetaan psykopaattisia piirteitä, Puolakka sanoo.

Narsistisia ja antisosiaalisia persoonallisuushäiriöisiä on arvioiden mukaan 5–15 prosenttia kokonaisväestössä.

Vangeilla usein traumaattisia elämänkokemuksia

– Vaikka traumaattinen lapsuus on klisee, niin voin allekirjoittaa sen, että vangeista suurimman osan elämäntarinassa on useita traumaattisia kokemuksia, Puolakka kirjoittaa.

Puolakan mukaan traumanäkökulma on yksi tapa selittää rikollista käyttäytymistä ja aggressiivisia sekä uhmakkaita toimintamalleja.

"Ei ole synnynnäistä pahuutta"

Niin kutsuttuja rikollisuusgeenejä on etsitty vuosien ajan. Sellaisia ei ole löytynyt, mutta tiedossa on, että tietyt persoonallisuuden piirteet voivat olla riskialttiita.

Osa persoonallisuuden piirteistä selittyy perinnöllisillä tekijöillä, mutta Puolakan käsityksen mukaan ympäristövaikutuksilla on vähintään yhtä suuri osuus rikollisen käyttäytymisen selittämisessä.

Psykopaattien elämäntyyli on vastuutonta

– Psykopatiassa antisosiaalisten ja narsististen piirteet ilmenevät äärimmäisen vahvoina. Psykopatia on siis miellettävissä narsistisen ja antisosiaalisen persoonallisuushäiriön äärimuodoksi, eikä sitä sellaisenaan olekaan virallisissa diagnoosiluokituksissa, Puolakka kirjoittaa.

Psykopatiaan kuuluu ylivertainen minäkäsitys, tunnekylmyys ja piittaamattomuus muista ihmisistä. He tavoittelevat itselleen etuja ja ovat sitä tavoitellessaan kykeneviä mihin vain.

– Psykopaatti ei tunne empatiaa, katumusta tai syyllisyyttä. Tämä näkyy tunteettomuutena ihmissuhteissa, välinpitämättömyytenä ja taipumuksena pikemminkin käyttää ihmisiä hyväksi omiin itsekeskeisiin tarkoitusperiin. Elämäntyyli on impulsiivista, loismaista ja vastuutonta, Puolakka kuvailee.

Omatunto ei kolkuta

Psykopaateille on myös tyypillistä se, että heidän omatuntonsa ei kolkuta, koska he ovat puhtaan itsekkäitä. He eivät välitä tekojensa seurauksista muille.