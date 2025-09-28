Suomalainen Muumilaakso-sarja on ehdolla kansainvälisen Emmy-palkinnon saajaksi marraskuussa järjestettävässä gaalassa.

Suomalaisen Muumilaakso-sarjan neljäs tuotantokausi on ehdolla kansainvälisen Emmy-palkinnon saajaksi lasten animaatiosarjojen kategoriassa.

Sarjan ovat tuottaneet Gutsy Animations ja Yle, ja siinä kuullaan monen tutun suomalaisen näyttelijän ääntä, kuten Joonas Nordmanin, Satu Silvon ja Olavi Uusivirran.

Niin ikään suomalaisnäyttelijä Maria Sid on ehdolla parhaan naisnäyttelijän kategoriassa roolistaan ruotsalaissarjassa Smärtpunkten. Sarja on nähty Suomessa nimellä Kipupiste.

Kansainvälinen Emmy on arvostettu televisioalan palkinto, joka jaetaan Yhdysvaltain ulkopuolella tuotetuille ja esitetyille tv-ohjelmille. Gaala järjestetään New Yorkissa 24. marraskuuta.

Ehdokkuuksista kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.