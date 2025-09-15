Draamasarjojen pääosapysteillä palkittiin Teho-osasto-veteraani Noah Wyle ja Severancen Britt Lower.

Yhdysvalloissa televisioalan Emmy-gaala oli ennakkosuosikkien juhlaa sunnuntaina paikallista aikaa. Parhaana draamasarjana palkittiin sairaalamaailmaan sijoittuva The Pitt, joka sai illan aikana myös näyttelijäpalkintoja.

Draamasarjojen parhaana miespääosan esittäjänä palkittiin Noah Wyle roolistaan The Pittissä. Wyle on tuttu myös takavuosien klassikkosarja Teho-osastosta. Katherine LaNasalle irtosi The Pittistä naissivuosapalkinto.

Britt Lower palkittiin draamasarjojen puolella parhaan naispääosan palkinnolla roolistaan tieteistrilleri Severancessa, kun taas kollega Tramell Tillman sai parhaan miessivuosan palkinnon.

Illan ensimmäinen palkinto jaettiin Hollywood-satiiri The Studiota luomassa olleelle Seth Rogenille. Hänet palkittiin komediasarjojen puolella parhaasta miespääosasta.

The Studio palkittiin lisäksi muun muassa parhaana komediasarjana.

Kaiken kaikkiaan The Studio sai tänä vuonna yhteensä 23 ehdokkuutta, mikä on enemmän kuin yksikään komediasarja on yhden vuoden aikana saanut. Palkintosaldo oli lopulta 13, mikä oli niin ikään uusi ennätys komediasarjojen saralla.

Komediasarjojen puolella Jean Smart palkittiin jo neljättä kertaa naispääosapalkinnolla Hacks-roolistaan. Hacksin Hannah Einbinder sai naissivuosapystin.

Cooper nuorin miesvoittaja

Owen Cooper nappasi pystin Adolescence-sarjasta.

Adolescence puolestaan vei odotetusti parhaan sarjan palkinnon kategoriassa, jossa oli ehdolla minisarjoja ja antologiasarjojen kausia.

Adolescence seuraa 13-vuotiasta poikaa, jota epäillään hänen kanssaan samalla luokalla olleen tytön murhaamisesta. Epäiltyä poikaa esittänyt 15-vuotias Owen Cooper palkittiin roolistaan mini- ja antologiasarjojen parhaan miessivuosan pystillä. Cooperista tuli samalla nuorin miespuolinen näyttelijä, joka on saanut Emmy-palkinnon.

Adolescencestä irtosi sivuosapalkinto lisäksi Erin Dohertylle, kun taas Stephen Graham palkittiin miespääosapystillä. Sarja nappasi myös palkinnot parhaasta käsikirjoituksesta sekä ohjauksesta.

Mini- ja antologiasarjojen puolella parhaan naispääosan palkinnolla muistettiin Cristin Miliotia, joka loisti The Penguin -sarjassa.