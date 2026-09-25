Keskustelu kuolinpesän asioista ulosottomiehen kanssa kuumeni räjäytysuhkailuihin Kotkassa. Tuomio tuli.
Puhelu koski kuolinpesän kiinteistöjen ulosmittaamista. Asiakas kävi ulosottomiehen mukaan ”melko kuumana”, eikä halunnut kuunnella ulosottomiehen näkemyksiä.
– Pitääkö se teidän virasto räjäyttää ja tämä tulee tapahtumaan, tiedän että nämä puhelut nauhoitetaan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, mies kivahti ulosottomiehelle.
Asiakas oli tuttu kyseiselle ulosottomiehelle. Virkamiehen mukaan kyseiseltä asiakkaalta puuttui ” täysin impulssikontrolli”.
Ulosottomies kertoi uhkauksesta esimiehelleen, joka kehotti ilmoittamaan tapahtumasta poliisille.
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"Kävi hermoille"
Mies myönsi puheensa oikeudessa. Hän ei kertomansa mukaan kuitenkaan tarkoittanut sitä, mitä sanoi.
– Tuli sanottua äkkipikaistuksissaan, kun kävi hermoille, mies totesi oikeudelle.
Hän myönsi ymmärtävänsä, että räjäyttämisellä uhkaaminen voi voi vaarantaa ison joukon turvallisuuden. Hän myös kertoi, että hänellä oli kontoillaan yksi aiempikin laiton uhkaus, joka oli sovittu.
Mies kiisti kuitenkin syyllistyneensä rikokseen räjäyttämispuheillaan.
– (Ulosottomiehen nimi) on ollut tilanteessa vähän liian herkkä ihminen, mies totesi.
Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että 49-vuotias mies syyllistyi laittomaan uhkaukseen. Oikeus määräsi miehelle rangaistukseksi 45 päiväsakkoa, josta tälle koituu minimituloilla maksettavaa 270 euroa.
Rikos tapahtui joulukuussa 2022 Kotkassa.