Päihdetyötä tekevät järjestöt ovat vakavasti huolissaan päihdehuollon nykytilasta Suomessa.

Suomessa kuoli huumemyrkytyksiin eli yliannostuksiin viime vuonna 209 ihmistä. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista vainajien oikeuskemiallisten tutkimusten tuloksista.

Kuolleista noin viidesosa oli alle 25-vuotiaita nuoria.

Jokaisen tilastossa näkyvän huumekuolemaluvun takana on ihminen, joka on jollekin rakas ja tärkeä.

– Haluan muistaa hänet vauhdikkaana ja hymyilevänä pikkupoikana, joka kalastaa pappan kanssa mökillä ja katsoo muumeja – maailman parhaana pikkuveljenä, jota rakastin ja rakastan yli kaiken, kaikesta huolimatta, koko sydämestäni joka ikinen päivä, kuvailee yksi läheisensä huumekuoleman takia menettänyt päihdejärjestöjen kyselyssä.

Kyselyssä, jonka päihdealan järjestöt tekivät viime vuonna huumeisiin kuolleiden läheisille, nousi esiin kokemus avun saamisen vaikeudesta.

– Tuskallisinta läheiseni kuolemassa oli se, että kaikista avun yrityksistä huolimatta näin kävi. Kuukautta aiemmin hoitoonpääsy-yritys, tuloksetta, kertoo yksi kyselyyn vastanneista.

Järjestöjohtaja: Enemmistö huumekuolemista olisi ehkäistävissä

Päihdetyötä tekevät järjestöt sanovat olevansa vakavasti huolissaan päihdehuollon nykytilasta Suomessa.

– Hoitoonpääsy viivästyy, hoitopaikkoja vähennetään ja hoitojaksoja lyhennetään. Samalla ihmiset jäävät yhä heikommassa kunnossa ilman tarvitsemaansa tukea, kertoo Stop Huumeille -järjestön toiminnanjohtaja Mirva Suutarinen tiedotteessa.

Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furmanin mukaan suurin osa huumekuolemista olisi ehkäistävistä.

– Tarvitsemme samaan aikaan sekä päihteettömyyteen tähtääviä palveluita että haittoja vähentäviä palveluita, Furman sanoo tiedotteessa.

– Haittoja vähentävät palvelut (kuten käyttöhuoneet) eivät tarkoita huumemyönteisyyttä, vaan sitä, että välitämme päihteitä käyttävästä ihmisestä ja autamme häntä selviämään hengissä, vaikka hän ei olisi vielä valmis luopumaan päihteistä. Menehtynyttä ihmistä kun ei voi auttaa enää millään palveluilla, Furman jatkaa.