Äänestä suosikkiasi Masked Singer Suomi -hahmoista.
Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokausi lähestyy loppuaan. Etsiväpaneelin vakiojäsenet Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen ovat Ile Uusivuoren luotsaamana tänä syksynä jälleen arvuutelleet hahmojen henkilöllisyyksiä.
Finaalin kunniaksi haluamme tietää, kuka on kaikkien aikojen suosikkihahmosi Masked Singer Suomessa? Mikä asuista on tehnyt sinuun lähtemättömän vaikutuksen? Minkä hahmon haluaisit heräävän uudelleen eloon?
Äänestä suosikkiasi:
Masked Singer Suomi -kausi huipentuu joulun erikoisjaksoon 29. marraskuuta. Jaksossa arvuutellaan kolmea täysin uutta hahmoa. Ketkä ovat Kynttilä, Lahjasäkki ja Pipari?
Hahmot tuovat lavalle jouluntaikaa esittäessään joululauluista yllätyksellisiä versioita. Jokainen heistä poistaa maskinsa jo saman illan aikana.
Viime kaudelta tuttu Poro, eli Olli Herman, starttaa jakson esityksellään ja vierailevana etsivänä nähdään Marja Hintikka.