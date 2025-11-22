Masked Singer Suomi -ohjelma huipentui lauantaina 22. marraskuuta jännittävään finaaliin. Masked Singer -voittaja kertoo suostuneensa ohjelmaan mukaan aivan viime tingassa.
Masked Singerin jännittävä seitsemäs kausi tuli päätökseensä lauantaina 22. marraskuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Tapahtumarikkaan kauden päätteeksi voittajahahmoksi finaalissa äänestettiin Pierumies, joka paljastui näyttelijä Sebastian Rejmaniksi. Supersankari onnistui hurmaamaan viikosta toiseen niin katsojat kuin etsivätkin.