Masked Singerin voittaja paljastaa, miten Pierumies syntyi: "Minulla oli yksi ehto" 2:05 Katso videolta, kun Pierumies poistaa maskinsa! Julkaistu 22.11.2025 21:30 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Masked Singer Suomi -ohjelma huipentui lauantaina 22. marraskuuta jännittävään finaaliin. Masked Singer -voittaja kertoo suostuneensa ohjelmaan mukaan aivan viime tingassa. Masked Singerin jännittävä seitsemäs kausi tuli päätökseensä lauantaina 22. marraskuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Tapahtumarikkaan kauden päätteeksi voittajahahmoksi finaalissa äänestettiin Pierumies, joka paljastui näyttelijä Sebastian Rejmaniksi. Supersankari onnistui hurmaamaan viikosta toiseen niin katsojat kuin etsivätkin.





Masked Singerin jännittävän finaalin päätteeksi selvisi, että voittajahahmo on Pierumies. Toiseksi tuli Jarkko Tammisen Papparainen ja kolmanneksi Jannika B Merenneito-hahmollaan. MTV OY / Saku Tiainen

Kun etsivät saivat nähdä, kuka on maskin alla, ei yllättyneisyyttä voitu piilottaa. Sebastian Rejmanin nimi oli heitetty ilmoille vain kerran kauden aikana. Tuolloin nimen sanoi vieraileva etsivä Veronica Verho ja Janne Katajakin oli varma, että kyseessä on Rejman.

Jenni Poikelus ei puolestaan uskonut laisinkaan tähän teoriaan ja lupasikin syödä Janne Katajan silmälasit, jos hahmo paljastuu Rejmaniksi.

Rejman kertoi, että häntä jouduttiin hetken aikaa suostuttelemaan ohjelmaan mukaan. Päätös mukaan lähtemisestä syntyikin aivan viime tingassa.

– Minulla oli yksi ehto. Sanoin tuottaja Sonjalle, että okei suostun mukaan sillä ehdolla, että saan olla Pierumies. Hän sanoi heti, että saat. Onneksi lähdin mukaan tähän. Katsotaan, vaikka tässä jotakin tapahtuisikin, Rejman vihjaili voittonsa jälkeen jatkosta musiikin parissa.

