Sovitteluiden jälkeenkin pojalle jäi korkoa kasvamaan summa, joka löisi valtaosan henkilökohtaisen talouden polvilleen.

Tekohetkellä 16-vuotiaana murtovarkauteen ja tuhopolttoon syyllistynyt poika sai kovat seuraukset teoistaan.

Vasta 16-vuotias poikakaksikko oli murtautuneet lokakuisena yönä 2025 erääseen Ikaalisissa sijaitsevaan omakotitaloon ja vieneet sieltä muun muassa käteistä rahaa, Playstation 4 -pelikonsolin ja sekalaista muuta omaisuutta. Pelikonsoli oli tuomion perusteella tarkoitus myydä.

Murron yhteydessä toinen pojista oli jostain syystä sytyttänyt talon sisältä käsin tuleen. Talo paloi asuinkelvottomaksi ja lähes kaikki sen asukkaan omaisuus tuhoutui.

Poika sanoi, ettei ollut lääkepäissään "oma itsensä"

Tuomiosta ei käy ilmi, miksi poika oli päättänyt sytyttää talon liekkeihin.

Hän kertoi tuomion perusteella kuitenkin, että hänen huonoon harkintakykyynsä on voinut vaikuttaa hänen nauttimansa huumaavien lääkkeiden yliannostus, joka on voinut aiheuttaa hänen kaltaiselleen nuorelle käyttäjälle ennalta-arvaamattomia seurauksia.

Poika oli itse luonnehtinut ”ettei ole ollut oma itsensä tilanteessa.”

Vakuutusyhtiölle tuli 230 000 euron lasku – pojalle raskas siivu

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2009 syntyneen nuorukaisen nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä varkaudesta ja törkeästä vahingonteosta yhden vuoden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänet tuomittiin vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen valvontaan.

Muiden erinäisten kulujen lisäksi poika tuomittiin maksettavaksi vakuutusyhtiölle sen maksamia korvauksia talon palamisesta. Vakuutusyhtiö oli korvannut talosta irtaimistoineen 230 000 euroa. Oikeus päätti, että maksettavaa korvausta soviteltiin yhden kolmasosan verran.

– On uskottavaa, että [nuorukaisen] ammattiopinnot, ja niiden päälle tuleva varusmiespalvelu, kestävät vielä vuosia ja siten viivästyskorkokulut, jotka vuodessa ovat yli 20 000 euroa, voisivat romuttaa [tämän] talouden, tuomiossa arvioitiin.

Pojan maksettavaksi jäi silti runsaat 154 500 euroa.