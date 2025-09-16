Kesän alun lakimuutokset kevyiden sähköajoneuvojen kuljettamisessa saivat aikaan sakkorysän, selviää Lounais-Suomen poliisin tiedoista.

Pelkästään Lounais-Suomessa poliisi on kirjoittanut satoja sakkoja sähköpotkulautailijoille, joko päihtyneenä ajamisesta tai toisen matkustajan kuljettamisesta.

Lue myös: Tämä kaikki tulee muuttumaan sähköpotkulautailussa

Uusi laki kielsi kevyen sähköajoneuvon kuljettamisen päihtyneenä, eli vähintään 0,5 promillen humalassa tai huumausaineen vaikutuksen alaisena. Lounais-Suomen poliisi kirjoitti 213 liikennesakkoa päihtyneille skuuttaajille lain voimaantulopäivän (17.6.) ja elokuun lopun välillä. Turussa näistä sakoista annettiin 140.

Joka viikko poliisi tavoitti siis 20 päihtyneenä sähköpotkulautaa kuljettanutta. Heille mätkäistiin 200 euron liikennevirhemaksu.

– Ehdottomasti suurin osa päihtyneistä kuskeista tavataan ilta- ja yöaikaan suurimpien kaupunkien keskustoissa, kommentoi tiedotteessa ylikonstaapeli Vesa Hanski Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Hanskin mukaan kiinni jääneet kuljettajat ovat pääosin tienneet lain muuttuneen, mutta ovat silti päättäneet lähteä päihtyneenä liikenteeseen. Päihtynyt ei aina ymmärrä, millaista vahinkoa hän voi aiheuttaa liikenteessä itselleen sekä muille tienkäyttäjille, poliisi muistuttaa.

Vielä päihtymyksestäkin enemmän poliisi kirjoitti sakkoja "kaksi päällä" -skuuteista. Poliisin haaviin jäi Lounais-Suomessa kesällä 327 sähköpotkulautaa, jotka oli tarkoitettu yhdelle hengelle, mutta niillä matkusti vähintään kaksi ihmistä. Turussa näitä kimppakyytejä narautettiin 265 kappaletta elokuun loppuun mennessä.

– Kuljettajalle annetaan tässä tapauksessa liikennevirhemaksu. Jos laite on tarkoitettu yhdelle hengelle, ei siinä ole useamman turvallista matkustaa, muistuttaa ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Uusi laki kielsi sähköpotkulaudalla ajamisen alle 15-vuotiailta. Poliisin mieliksi alaikäisiä kuskeja on tavattu liikenteestä vain vähän. Alle 15-vuotiaita on kuitenkin ollut osallisina liikenneonnettomuuksissa.