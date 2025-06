Uusi laki kieltää skuuttijuoppouden ja antaa ikärajan – riittääkö se?

Uusi laki rajoittaa sähköpotkulautojen käyttöä. Tulevaisuudessa nähdään, vähentääkö laki vakavia onnettomuuksia.

Eduskunta hyväksyi 27. toukokuuta lakiehdotuksen, joka luo uusia rajoja sähköpotkulautailulle. Lait tulevat voimaan valtaosin ensi tiistaina.

Jatkossa sähköpotkulaudalla tai muilla kevyillä sähköajoneuvoilla ajamisen ikäraja on 15 vuotta. Myös sähköpotkulaudan luovuttaminen alle 15-vuotiaalle olisi rangaistavaa. Säädös koskee myös muita vastaavia kevyitä sähköajoneuvoja. Ikäraja ja luovutuskielto koskevat sekä yksityisiä että vuokrattavia sähköajoneuvoja.

Sähköpotkulaudalla ei saisi ajaa yli 0,5 promillen humalassa. Ikäraja koskee myös sähköpyöriä, joiden sähköavustus toimii pyörää polkematta.

Eduskunta päätti myös, että kypärän vahva käyttösuositus laajennetaan pyöräilystä myös sähköpotkulautoihin ja muihin vastaaviin kevyisiin sähköajoneuvoihin.

Laki sisältää myös säädöksiä, joilla kaupungit ja kunnat voivat hallita sähköpotkulautailua. Tarkoituksena on esimerkiksi liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen.

Kunta voi lain nojalla rajoittaa esimerkiksi sähköpotkulautojen ajonopeuksia tai pysäköinti- ja käyttöaluetta. Se voi antaa myös ehtoja sähköpotkulautojen lukumäärille, käyttöajoille ja eräille muille seikoille.

Asiantuntija vinkkaa kaupunkeja skuuttirajoituksista

Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari on tyytyväinen lakiin nostetuista uusista rajoituksista.

– Kyllä siinä keskeiset liikenneturvallisuushaasteet on käsitelty, Parkkari sanoo.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tilannetta on seurattava. Sähköpotkulautaturmien tilastointi on koko ajan parantunut. Keskeinen tietolähde niistä on sairaanhoito, jonka tilastointia on kehitetty. Tilastot voivat paljastaa seikkoja, joihin puuttuminen vähentäisi onnettomuuksia.

Jo aiemmin tiedoista on selvinnyt, että päihteiden osuus sähköpotkulautaturmista on yhteydessä tiettyihin vuorokaudenaikoihin. Siksi Parkkari kehottaisikin kuntia harkitsemaan sähköpotkulautojen käyttöaikojen ja käyttöalueiden rajoittamista turmien vähentämiseksi. Myös ajonopeuksien alueelliset rajoitukset ja pysäköintisäännöt voisivat olla harkinnan arvoisia.

Suositukset veisivät kypäräpakon uutta lakia pidemmälle

Sähköpotkulaudoilla tapahtuneiden kuolemantapausten tutkinnan yhteydessä Onnettomuustietoinstituutti antoi suosituksia siitä, miten liikenneturvallisuutta voisi sähköpotkulautojen osalta parantaa.

Toistuva suositus on ollut kypäräpakko sähköpotkulautailijoille. Nykyään verrattain harva sähköpotkulaudalla kulkija suojaa päänsä kypärällä. Eduskunnan hyväksymän lain vahva kypäräsuositus on askel tähän suuntaan.

Suosituksissa on peräänkuulutettu lisäksi kypärän käytön riittävää valvontaa ja tiedotustyötä, jotta kypärän käyttö yleistyisi. Suosituksia on annettu myös sähköpotkulautoja vuokraavien suuntaan: Vuokrattaviin sähköpotkulautoihin on ehdotettu ajonestolaitetta, joka estäisi potkulaudan käytön ilman suojavarusteita.

Tehokkaampaa ikärajavalvontaa

Sähköpotkulautayhtiöihin kohdistettiin muitakin suosituksia. Sähköpotkulautoihin kohdistetun ikärajan, joka uuteen lakiin on sisällytetty, lisäksi vaadittiin alan yrityksiä kehittämään tehokkaampia keinoja, jotta alaikäiset eivät voisi vuokrata sähköpotkulautoja.

Yrityksiä kehotettiin lisäksi kiinnittämään huomiota siihen, että sähköpotkulaudat olisivat rakenteeltaan mahdollisimman turvallisia.

Suosituksiin kuului myös ehdotus lyhyen ajo-opetuksen pakollisuus sähkökäyttöisille ajoneuvoille ja sähköpotkulautoihin liittyvän mainonnan eettisyyden arvioiminen.

Liikennevalistusta nuorille

Useissa suosituksissa oltiin sitä mieltä, etteivät sähköpotkulautailijat ole riittävän tietoisia sähköpotkulaudalla ajamisen vaaroista ja niiden käyttöön liittyvistä liikennesäännöistä. Esimerkiksi tilannenopeudesta ja sähköpotkulaudan hallinnasta tiedottamista pidettiin tärkeänä.

Parkkari kertoo, että esimerkiksi väistämissäännöissä saattaa olla sähköpotkulautailijoiden parissa epäselvyyksiä.

– Ja yleinen varovaisuus liikenteessä – mikä on sinänsä tervettä järkeä – mutta aina sitäkään ei pidetä mukana, hän sanoo.

Esimerkiksi Liikenneturvan kyselyiden perusteella suuri osuus suomalaisista luulee, että sähköpotkulaudalla saisi kyyditä matkustajia tai sillä saisi hitaasti kulkiessa ajaa jalkakäytävällä. Tosiasiassa sähköpotkulautoja koskevat samat säännöt kuin polkupyöriä.

Tiedotus- ja valistustyön lisäksi haluttiinkin myös tiukempaa valvontaa, jotta sähköpotkulaudoilla leikkiminen saataisiin kuriin ja nuorten liikennekäyttäytyminen maltillisemmaksi. Viritettyjen sähköpotkulautojen valvontaan haluttiin myös panostusta ja riittäviä sanktioita tieliikenteeseen sopimattomien sähköpotkulautojen käytöstä.

Toisaalta kaupunkiympäristön kehittämistä ehdotettiin. Suosituksissa pohdittiin, pitäisikö liikenteenohjausta selkeyttää suojateillä niin, että esimerkiksi liikennemerkit selkeämmin osoittaisivat sähköpotkulautailijalle, onko hänellä tilanteessa väistämisvelvollisuus.

Suosituksista osassa käy ilmi myös huoli siitä, onko autojen turvatekniikka riittävällä tasolla sähköpotkulautojen osalta. Eräässä suosituksista linja-autoihin ehdotettiin kevyestä liikenteestä varoittavia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka törmäysvaarassa itsenäisesti aloittaisivat jarruttamisen ja väistöliikkeen.

