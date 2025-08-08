USU: Jo yli 400 humalassa liikkuneelle skuuttikuljettajalle on rapsahtanut liikennevirhemaksu

Myös skuutin luovuttamisesta alle 15-vuotiaalle on annettu liikennevirhemaksuja.
Yli 400 humalassa liikkunutta sähköpotkulautailijaa on saanut poliisilta liikennevirhemaksun tieliikenne- ja ajoneuvolain muuttumisen jälkeen, kertoo Uutissuomalainen.
Sähköpotkulaudan luovuttamisesta alle 15-vuotiaalle on määrätty 20 liikennevirhemaksua.
Tieliikenne- ja ajoneuvolaki muuttuivat 17. kesäkuuta, minkä seurauksena sähköskuutin kuljettamiseen tuli sama promilleraja kuin autoilussa, 0,5 promillea.
Sähköpotkulautaa ei saa kuljettaa myöskään huumeiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi alle 15-vuotias ei saa enää kuljettaa sähköpotkulautaa.
Sähköpotkulaudan kuljettamisesta humalassa rapsahtaa 200 euron liikennevirhemaksu ja skuutin luovuttamisesta alle 15-vuotiaalle määrätään 60 euron liikennevirhemaksu.
Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoo USU:lle, että poliisi on valvonut sähköpotkulautailua muun valvonnan ohessa. Valvonnan kerrotaan välillä kohdistuneen nimenomaan sähköpotkulautailuun.
USU sai sakkotiedot Poliisihallitukselta kesäkuun 17. ja elokuun 4. päivän väliseltä ajalta.
