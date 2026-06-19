Yhdeksän ihmistä on menehtynyt juhannuksen vietossa juhannusaaton alkuiltaan mennessä.
Yksi ihminen on kuollut omakotitalon palossa Vehmersalmen lähellä Kuopiossa perjantaina.
Itä-Suomen poliisin tietojen mukaan asunnossa asui mies ja nainen, jotka olivat sisällä talossa tulipalon syttyessä.
Poliisin mukaan mies ja nainen olivat poistuneet talosta pihalle, mutta nainen oli mennyt takaisin sisälle taloon sammuttamaan paloa ja jäi palavaan taloon.
Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat palonsyyn syttymistä. Alustavien tietojen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.
Hukkumisia Helsingissä ja Mikkelissä
Uimaan lähtenyt noin 70-vuotias nainen on löytynyt kuolleena rantavedestä Lauttasaaressa, Helsingissä. Rikosta ei epäillä.
Mikkelissä tapahtui aamuyöllä onnettomuus, jossa vene kaatui ja neljä henkilöä joutui veden varaan. Poliisin mukaan yksi heistä hukkui.
Vaasassa yksi henkilö on menehtynyt väkivaltarikoksessa. Poliisi tutkii tekoa tappona.
Perjantai-iltaan mennessä juhannuksen vietossa oli menehtynyt yhdeksän ihmistä.
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