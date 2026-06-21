Lapsen kanssa leikkimässä ollut mies on hukkunut Märynummen uimarannalla Salossa Lounais-Suomessa.

Poliisi ja muut viranomaiset saivat tänään sunnuntaina kello kahden jälkeen iltapäivällä tehtävän Salon Märynummen uimarannalle, jossa ilmoituksen mukaan oli epäily veden alla olevasta ihmisestä.

Täysi-ikäinen ulkomaalaistaustainen mies oli painunut veden alle lapsen kanssa vedessä leikittyään.

Sivulliset olivat havainneet tapatuman.

Tapahtumapaikan vieressä olevassa VPK:n tukikohdassa ollut palokuntalainen oli saanut nostetuksi miehen ylös vedestä. Mies todettiin kuitenkin kuolleeksi tapahtumapaikalla elvytysyrityksestä huolimatta.

Perheelle on järjestetty kriisiapua, poliisi kertoo tiedotteessaan. Kriisiapua on tarjolla myös tapahtumapaikalla auttamassa olleille nuorille, joiden neuvokkuuden ansiosta mies saatiin nopeasti ylös vedestä.

Tapahtumapaikalla on vettä noin kaksi metriä.