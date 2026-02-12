Itä-Helsingissä todistettiin tänään loputtomalta tuntunutta rekkajonoa.

Autolla Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevassa Itäkeskuksessa liikenteessä ollut MTV:n lukija lähetti toimitukseen videon, jossa näkyy Helsinkiin menevällä kaistalla valtava letka rekka-autoja.

– Jono alkoi Itiksen kohdalta, siitä mistä käännytään Vuosaaren suuntaan. Tajusin, että se vain jatkuu ja jatkuu kilometrien ajan. Valoista pääsi vain yksi tai kaksi autoa kerralla. Sääliksi kävi jonottajia, hän kommentoi.

Lukija kertoo, että keli paikalla oli liukas ja luminen.

Fintraffic kertoi torstaina aamupäivällä, että Vuosaaren sataman liittymän ja Kallvikintien välillä on ollut raskas ajoneuvo jumissa, mistä syystä liikenne on hidasta Helsingin suuntaan.

Vuosaaressa mittava tunneliremontti

Vuosaaren tunnelissa alkoi 6. tammikuuta laaja saneeraus, jonka myötä reitti on kiinni vuoden ajan.

Autoilijoita on palvellut alkuvuodesta varareitti, jossa ruuhkaa ilmeni. Varareitti on saanut paikallisten keskuudessa ankaraakin kritiikkiä, sillä autojen ajoittainen jumiutuminen lumisilla keleillä on saanut liikenteen paikalla täysin tukkoon.

Helsingin kaupunki on kertonut pyrkineensä parantamaan ja testaamaan varareittiä, jotta liikenne olisi sujuvaa.

– Ihmiset oppivat, kuinka tulee liikkua ja tilanne helpottuu, Fintrafficin hankepäällikkö Jukka Värri vakuutteli MTV Uutisille tammikuussa.