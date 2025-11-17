Tuhkan siivet -näyttely kertoo ihmisen särkyvyydestä digitaalisessa maailmassa. Se on Soile Yli-Mäyryn ensimmäinen lasiteosten näyttely Suomessa.
Suomen lasimuseossa on esillä ensimmäistä kertaa värikkäistä maalauksistaan tunnetun kuvataiteilija Soile Yli-Mäyryn lasiteoksia 17 vuoden ajalta kotimaassa.
Riihimäelle koottuun Tuhkan siivet -näyttelyn täyttävät värikkäät, Italian Muranossa tehdyt, lasityöt ja parimetriset toteemit, jotka kertovat ihmisen särkyvyydestä digimaailmassa.
Yli-Mäyry huolestui ihmisen vieraantumisesta luonnosta jo 1980-luvun lopulla digitaalisuuden vallatessa tilaa.
– En ole juurikaan halunnut myydä lasiteoksia, mutta ne ovat olleet näyttelyissä eri puolilla maailmaa sekä taidehalleissani Orimattilassa ja Mäyryssä.
Yli-Mäyry kansainvälisesti arvostettu kuvataiteilija ja valtiotieteiden tohtori, joka tunnetaan erityisesti kolmiulotteisista palettiveitsellä tehdyistä maalauksistaan ja ainutlaatuisista lasiteoksistaan.