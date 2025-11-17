Juuri nyt Avaa

Yli-Mäyry kansainvälisesti arvostettu kuvataiteilija ja valtiotieteiden tohtori, joka tunnetaan erityisesti kolmiulotteisista palettiveitsellä tehdyistä maalauksistaan ja ainutlaatuisista lasiteoksistaan.

– En ole juurikaan halunnut myydä lasiteoksia, mutta ne ovat olleet näyttelyissä eri puolilla maailmaa sekä taidehalleissani Orimattilassa ja Mäyryssä.

Suomen lasimuseossa on esillä ensimmäistä kertaa värikkäistä maalauksistaan tunnetun kuvataiteilija Soile Yli-Mäyryn lasiteoksia 17 vuoden ajalta kotimaassa. Riihimäelle koottuun Tuhkan siivet -näyttelyn täyttävät värikkäät, Italian Muranossa tehdyt, lasityöt ja parimetriset toteemit, jotka kertovat ihmisen särkyvyydestä digimaailmassa.

Lasimuseon isossa näyttely tilassa väreihin jo lapsuudessa ihastuneen taitelijan työt ovat todellista väriterapiaa marraskuun pimeyteen.

– Mutta nyt se on yhdistävä tekijä eli värin merkitys on minulle kaiken a ja o – se on valo ja se on ilo!