New Yorkissa tehdään tällä viikolla suomalaisen taiteen historiaa, kun maailman arvostetuimpiin lukeutuva Met-museo avaa ovensa ensimmäistä kertaa suomalaisen omalle näyttelylle. Helene Schjerfbeckin näyttely esittelee lähes 60 teosta.

Taidemaalari Helene Schjerfbeck on Pohjoismaissa arvostettu, mutta kansainvälisesti vähemmän tunnettu. Nyt kuitenkin Yhdysvaltain suosituimpaan taidemuseoon Metropolitan Museum of Art'iin (The Met) koottu Seeing Silence näyttely kokoaa yhteen lähes 60 maalausta 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin.



– Olemme valinneet näyttelyyn otteita hänen uransa eri vaiheista, jotka näyttävät hänen siirtymänsä maalauskielessä. Olemme antaneet näyttelylle alaotsikon ‘hiljaisuuden näkeminen’, ja juuri näissä maalauksissa minä näen hiljaisuuden: niissä on hyvin rauhallinen ja itseensä katsova ominaislaatu, sanoo museon Robert Lehman -kokoelman kuraattori Dita Amory.



Newyorkilainen taiteen ystävä Karen Smith ei tiennyt Schjerfbeckistä mitään ennen näyttelyä.



– Hän on häikäisevä! Rakastan sitä, että hän on suomalainen ja että suomalaisilla naisilla oli äänioikeus ennen monia muita Euroopan maita. Hänellä vaikuttaa olevan itsenäisyyttä ja oma itsenäinen katse, Smith sanoo.



Suurin osa teoksista on lainassa Ateneumista. Museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorffin mukaan historiallisella naistaiteilijalle on tänä päivänä äärimmäisen tärkeä sanoma.

– Näinä aikoina ja päivinä on tärkeä tuoda sellaisia viestejä, että esimerkiksi naistaiteilijalla on ollut mahdollisuus luoda itsenäinen ura 1800-luvun lopun Suomessa. Suomen historiaa, meidän kulttuurihistoriaa ja demokratiaa viedään samalla, kun me viedään taidetta maailmalle, Bonsdorff.

