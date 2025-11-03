Taidekeräilijä Timo Miettisen kokoelman töitä esitellään ensimmäistä kertaa Suomessa laajassa kuratoidussa näyttelyssä.

Taidekeräilijä Timo Miettisen huomattavan suuren kokoelman töitä esitellään ensimmäistä kertaa Suomessa laajassa kuratoidussa näyttelyssä. Pitkään Saksassa asuneen Miettisen kokoelma eli Miettinen Collection on vuosien saatossa paisunut 1 500 teoksen laajuiseksi.

Teoksista yli sata on koottu Katson kohti maata -näyttelyyn, joka avautuu yleisölle marraskuun ensimmäisenä päivänä.

– Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus. On myös hienoa, että en ole itse näitä valinnut, vaan kuraattorit. Olen ollut hyvin yllättynyt ja iloinen, että näinkin voidaan kokoelmaamme uudestaan ajatella ja tuoda esille, Miettinen kertoo.

Näyttelyn teoksista noin kolmasosa on suomalaistaiteilijoilta. Toinen kolmannes on Saksasta ja loput muualta maailmasta.

Taidekokoelman keräämisen aloitti aikanaan Miettisen äiti. Alussa korostuivat varsinkin maisema- ja luontokuvauksiin keskittyvät maalaukset. Nyt suuntaus on vahvemmin kohti modernia nykytaidetta.

Jotta taideteos pääsisi osaksi Miettinen Collectionia, pitää sen tuntua jollain tavalla erityiseltä.

– Joko sisällön osalta tai sitten se on maalattu tai kuvattu hienosti. Kokoelma on hyvin laaja-alainen, eikä siinä ole yhtä punaista lankaa. Tämän 25 vuoden aikana ajatukset ovat muuttuneet ja vaihtuneet, mutta olen iloinen että olemme tässä nyt, Miettinen sanoo.

Rohkeammin maailmalle

Lämmin suhtautuminen kotimaahan näkyy myös Miettisen halussa nostaa esiin uusia suomalaisia taiteilijoita. Mahdollisuudet menestykseen ovat olemassa, vaikka keräilijä myöntää Suomen olevan pieni ja syrjäinen maa kansainvälisellä taidekentällä.