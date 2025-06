Suomi laahaa perässä uusien syöpälääkkeiden tarjonnassa – "Siitä kärsii potilas, jolla ei ole aikaa odottaa"

Suomalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa syövän hoitovaihtoehdoissa verrattuna muuhun Eurooppaan.

Suomessa uudet myyntiluvan saaneet lääkkeet päätyvät markkinoille useita Euroopan maita reilusti jäljessä.

– Kautta linjan on hitautta erityisesti sairaalaan päätyvissä hoidoissa mukaan lukien syöpähoidot, kertoo Lääketeollisuus ry:n johtaja Nadia Tamminen MTV Uutisille SuomiAreenassa.

Jopa puolet Euroopassa myyntiluvan saaneista lääkehoidoista tulee Suomen markkinoille neljän vuoden viiveellä tai eivät ollenkaan.

Esimerkiksi vuosien 2020–2023 aikana Euroopassa myyntiluvan sai 173 uutta lääkettä, mutta näistä vain puolet saatiin Suomeen. Euroopan maista 15 saa uusia lääkkeitä käyttöönsä enemmän kuin Suomi.

Lääkevalikoima kapeampi suomalaiselle potilaalle

Tammisen ja HUSin Syöpäkeskuksen johtavan ylilääkärin Johanna Mattsonin mukaan Suomen asema uusien lääkkeiden markkinoilla johtuu meillä käytössä olevasta kaksipolkuisesta arvioinnista.

Siinä apteekkiin ja sairaaloihin päätyvät lääkkeet arvioidaan ja hyväksytään markkinoille eri järjestelmien ja prosessien kautta.

– Järjestelmämme on yksi Euroopan vaikeimmista. Käytännössä on kyse siitä, mikä valikoima lääkkeitä lääkäreillä on käytössään potilailleen, Tamminen kertoo.

– Nyt se valikoima on suomalaisille potilaille kapeampi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Loppujen lopuksi siitä kärsii potilas, jolla ei ole aikaa odottaa, että järjestelmämme kehittyy, Tamminen huomauttaa.

Mattson kertoo, että Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan töitä lääkearvioinnin kehittämiseksi ja siten myös uusien lääkkeiden käyttöönoton nopeuttamiseksi.

Kaikkien suomalaisten etu olisi, että lääkearviointijärjestelmämme olisi yksi polkuinen ja viiveetön, Mattson summaa.