Kaija Koo kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa isänsä traagisesta kuolemasta ja lapsuudenkotinsa tunnekylmyydestä, mitkä yhdessä aiheuttivat hänelle aikuisiällä sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Kaija Koon elämästä ja urasta kertova Kaunis rietas onnellinen -elokuva sai ensi-iltansa 18. helmikuuta. Pääosassa Kaija Koona nähdään näyttelijä Oona Airola.

Kaija Koo vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa keskiviikkona. Hän muisteli ohjelmassa elämänsä pahimpia kriisejä, joista yksi oli hänen isänsä traaginen kuolema.

Hän menetti Kalevi-isänsä lentokoneonnettomuudessa vuonna 1986 eli artistiuransa alkuvaiheilla. Isän kuolema sysäsi Kaija Koon sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja eristäytymiseen. Hän ei pystynyt esiintymään seitsemään vuoteen.

– Minulla oli ollut niin paljon selvittämättömiä asioita elämässäni ja isän kuolemasta johtuva trauma laukaisi ne. Minulla oli valtavat sosiaaliset pelot, ja se oli hirveän hankalaa aikaa, Kaija Koo kertoo.