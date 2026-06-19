Ennen mökkeilyä on syytä pitää huoli siitä, että mökin osoitenumero on selvästi näkyvillä.

Mökkeillessä voi sattua ja tapahtua, joten on tärkeää, että apu pääsee helposti perille tarvittaessa. Eräs virhe voi kuitenkin hidastaa merkittävästi avun saapumista mökille.

– Löydätkö kuvasta osoitenumeron? Osaisivatko auttajat tulla oikeaan paikkaan? Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kysyi X-julkaisussaan vuonna 2022.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Ensi kertaa paikalle saapuva mökkivieras ei välttämättä löydä perille, mikäli mökin osoitenumero on puskien ja pensaiden kätkemä, mutta ei sinne löydä pelastuslaitoskaan.

Jos mökillä siis sattuisi tarvitsemaan oikeasti apua, voi ambulanssin tai paloauton saapuminen paikalle viivästyä huomattavasti, mikäli osoitenumero ei ole selkeästi näkyvillä.

Mökin osoitenumeron tulee olla selkeästi esillä.MTV

Pelastustoimi muistuttaa tiedotteessaan, että selkeä osoitenumerointi erottuu taustastaan ja näkyy hyvin tielle asti kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.