Mökkimatkalla on monta vaaranpaikkaa – juuri ennen perillepääsyä voi rysähtää pahasti

Mökille mukaan lähtee usein paljon tavaraa. Sekä mahdollinen kattoboksi että tavaratila on kuormattava tiiviisti. Boksiin laitetaan vain kevyttä tavaraa ja niistä raskaimmat keskelle boksia niin, että kuorman paino jakautuu tasaisesti molemmille taakkatelineputkille. Tavaroiden paikallaan pysyminen varmistetaan huolellisella sidonnalla.

Mikäli kuljetuskapasiteettia laajennetaan perävaunulla, on sekin kuormattava huolellisesti .

Kuljettajan ajotapa

Kuljettajan esimerkillinen ja vastuullinen ajotapa on kaiken A ja O turvallisen perillepääsyn varmistamiseksi: hypätään virkeänä rattiin, käytetään maltillisia nopeuksia, pidetään kunnon turvaväliä edellä ajavaan ja jätetään turhat ohitukset tekemättä. On siis keskityttävä olennaiseen eli ajamiseen.

Mökkitielle poistuminen

Mökki- ja lomakautena liikenne pienille sivuteille lisääntyy. Tieliikennelain mukaan ohitus, johon käytetään vastaantulevien kaistaa, on kielletty risteyksessä ja välittömästi ennen sitä. Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä.

Onkin tärkeää, että mökkitielle, vasemmalle, kääntyvä kuljettaja muistaisi vilkaista vasempaan sivupeiliin aina ennen kääntymistä. Näin hän saa varmistettua, ettei takaa tuleva ole ohittamassa yhtä aikaa. Samoin on toki syytä toimia myös isommissa risteyksissä.

Valitse itse ohituspaikat tarkasti

Juomat katiskaan

Kun mökille on päästy, on heti pidettävä mielessä myös paluumatkalle lähtö: huolellisuudella autoilija voi varmistaa, että paluumatkakin alkaa ajallaan.

Akkuongelmat yhdistetään usein talveen ja koviin pakkasiin, mutta apuvirtakeikat työllistävät Autoliiton tiepalvelua myös kesällä. Akkuja tappaa paitsi helle, myös erilaisten lisävarusteiden käyttö. Näistä jälkimmäinen on hyvin tyypillinen syy avuntarpeeseen kesämökeillä ja festarialueilla ihmisten viihtyessä ulkona ja elintarvikkeiden tarvitessa viilennystä.

Apuvirtaa vain ammattilaisilta

Apuvirran antoon on syytä pyytää ammattiapua useammastakin syystä: Tiepalvelumiehillä on vankka kokemus ja asianmukaiset, nykyaikaisen ajoneuvotekniikan edellyttämät välineet apuvirran antoon. Jos vahinko jostain syystä silti pääsee sattumaan, tiepalvelulla on myös vastuuvakuutus.