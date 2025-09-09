Ei kannata lähteä sienimetsään, jos et aio toimia näiden ohjeiden mukaan

Moni sienestäjä hinkuu nyt metsään, mutta täysin varautumatta ei kannata lähteä.

Viime vuonna Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tuki viranomaisia kadonneiden ihmisten etsinnöissä 253 kertaa.

Moni kadonnut on eksynyt esimerkiksi sieni- tai marjaretkellä. Vapepa muistuttaakin tiedotteessaan, että ilman huolellista suunnittelua ei metsään kannata lähteä.

– Luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia sienestää, marjastaa tai muuten vaan nauttia, mutta metsäretkelle ei pidä lähteä valmistautumatta huolellisesti. Kuka tahansa voi eksyä ja siksi varautuminen on tärkeää, sanoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattori Minna Laihorinne tiedotteessa.

Mitä pitää ottaa huomioon ennen metsään lähtöä?

Ennen metsäretkeä on ehdottoman tärkeää tutustua alueen karttaan ja suunnitella reittinsä. Lisäksi on syytä ilmoittaa jollekin, minne olet menossa tai milloin olet tulossa.

Pakkaa reppuun kartta, kompassi sekä ruokaa ja juomaa. Matkapuhelin on tärkeä ottaa mukaan akku täyteen ladattuna. Mukaan kannattaa ottaa myös virtapankki.

Lataa puhelimeen 112 Suomi -sovellus.

Lisävarusteiksi Vapepa suosittelee pilliä, ensiapupakkausta, lämpöpeitettä sekä tulentekovälineitä. Alueellinen maastopalovaroitus pitää kuitenkin tarkistaa ennen tulentekoa.

Säänmukaisissa vaatteissa kannattaa suosia kirkkaita värejä, jotka näkyvät kauas. Jos eksyt tai loukkaannut, sinut huomataan helpommin.

Sieniretkellä samoillessa kannattaa seurata karttaa, mutta myös kiinnittää huomiota erilaisiin maamerkkeihin, kuten kallion muotoihin.

Yksin ollessa tarpeettomia riskejä, kuten uimista yksin, on syytä välttää.

Jos sitten eksyt...

Vuonna 2024 Vapepa auttoi kadonneiden etsinnöissä 253 kertaa.Suomen Punainen Risti

Jos huomaat eksyneesi sieni- tai marjaretkelläsi, älä hätäänny. Arvioi sijaintisi ja soita tarvittaessa hätäpuhelu 112 Suomi -sovelluksen kautta, Vapepa neuvoo.

Pysy paikallasi ja varmista, että sinut huomataan. Puhalla pilliin, heiluta kirkkaan väristä takkiasi, sytytä nuotio, jos mahdollista, tai hakeudu avoimelle paikalle.

Katso myös: Toimittaja testasi, miten hän pärjää yön metsässä

8:04 MTV:n toimittaja Katri Utula lähti vuorokaudeksi metsään samoilla niukoilla varusteilla, jotka uuden Alone Suomi -sarjan kisaajat saavat mukaansa.

Lähde: Vapepa