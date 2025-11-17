Tuhannet ihmiset ovat esittäneet surunvalittelunsa Olga Temosen Instagramissa.
Näyttelijä Olga Temonen on kuollut 47-vuotiaana. Temosen perhe ilmoitti hänen kuolemastaan näyttelijän henkilökohtaisella Instagram-tilillä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Päivitys on täyttynyt surunvalitteluista, joita ovat esittäneet myös monet tunnetut suomalaiset. Artikkelin kirjoitushetkellä alle tunti sitten tehdyn julkaisun yhteyteen on tullut jo noin 10 000 kommenttia.
Viestinkirjoittajien joukossa ovat muun muassa Piritta Hagman, Hanna Sumari, ja Maija Vilkkumaa.
– Osanottoni suureen suruun, kirjoittaa Hagman.
– Lämmin osanottoni koko perheelle ja voimia suureen suruun, Sumari kirjoittaa.
– Oi Olga. Lämmin osanottoni valtavassa surussa, sanoo kommenttikentässä Vilkkumaa.