– Haluan uskoa, että Olgalla alkoi nyt uudenlainen jännittävä seikkailu – silti ikävä on tietenkin valtava... Rakkautta, voimia ja jaksamista koko perheelle, Mavromichalis kirjoittaa.

– Olgan aivokasvain uusiutui toukokuussa, ja vaikka hän teki kaikkensa, syöpä ei tällä kertaa ollut voitettavissa. Olga nukkui pois perheensä ympäröimänä, levollisesti ja suuren rakkauden vallitessa. Jäämme kaipaamaan Olgan lämpöä, rakkautta ja kauneutta, julkaisussa kerrotaan.