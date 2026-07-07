16 ihmistä hukkui kesäkuun aikana.
Suomessa hukkui kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä.
Kuusi hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, kolme vesiliikenteessä. Seitsemässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä.
Hukkumiskuolemien lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastautui tai pelastettiin.
Tammi–kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä.