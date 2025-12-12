Aluehallintoviraston raportti piirtää tarkan kuvan pelastustehtävästä 25. heinäkuuta, jolloin kolme nuorta lasta hukkui Kalajoella.
Aluehallintovirasto löysi useita puutteita heinäkuisesta Kalajoen pelastusoperaatiosta.
Kolme nuorta lasta hukkui heinäkuussa Kalajoella. Kaksi heistä löydettiin vedestä vielä saman illan aikana, mutta kolmas löytyi vasta seuraavana iltana.
Poliisi tiedotti tapauksen aikaan, että pojat olivat vuonna 2009 ja vuonna 2008 syntyneitä.
Aluehallintovirasto tutki Kalajoen pelastusoperaatiota ja löysi siitä useita puutteita.
Lue myös: Kolme nuorta hukkui Kalajoella, pelastustoiminnasta löytyi puutteita
Näin virheitä tehtiin
Aluehallintoviraston raportti piirtää tarkan kuvan pelastustehtävästä 25. heinäkuuta.
Kello 18.53: Ensimmäinen virhe tehtiin avin mukaan jo, kun pelastuslaitos sai tehtävän vesipelastustehtävästä. Avin sekä pelastuslaitoksen oman selvityksessä todetaan, että paikalle lähetetty vaste eli avun määrä oli liian pieni alkutietojen perusteella.
Avin mukaan jo hätäilmoituksen tietojen mukaan tehtävälle olisi tarvittu vähintään neljä henkilöä. Tämä ei toteutunut.
Meressä uineet lapset oli havaittu viimeisen kerran noin 200 metrin päästä rannasta.
Kello 19.05: Ensimmäinen yksikkö saapui kohteeseen. Avin mukaan tässä vaiheessa pelastustoiminnan johtajan olisi pitänyt hälyttää lisäyksiköitä tilannepaikkatietojen pohjalta. Tämä tehtiin vasta noin tuntia myöhemmin.