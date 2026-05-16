Jesse Puljujärvi tehoili Unkaria vastaan kolme pistettä ja on MM-kisojen pistepörssikärkenä.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Unkari–Suomi lauantaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Suomi nujersi Unkarin lauantaina jääkiekon MM-kilpailujen lohkovaiheen ottelussa Zürichissä maalein 4–1.
Jesse Puljujärven liekehdintä jatkui. Hyökkääjä nakutti ottelun pistekärkenä tehot 2+1=3.
Kummankin maalinsa "Pulju" iski irtokiekosta rystyllä. Jälkimmäinen niistä syntyi ylivoimalla.
Kapteeni Aleksander Barkov oli petaamassa kumpaakin Puljujärven osumista ja saldosi kaksi syöttöpistettä.
1:01