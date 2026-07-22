Täydellinen grillaustulos ei synny sattumalta. Huippukokin mukaan onnistuminen riippuu ennen kaikkea oikeista valmisteluista, laadukkaista raaka-aineista ja riittävän kuumasta grillistä.

Ruotsalainen kokki ja keittiömestari Alexander Stärnerz jakaa Expressen-lehden ruokasivuilla grillausvinkkejään.

Stärnerz muistuttaa, että kalan grillaamisessa tärkeintä on valmistelu. Kala kannattaa suolata etukäteen joko kuivasuolaamalla tai liottamalla sitä suolaliemessä 30–60 minuuttia.

– Huuhtele kala kylmällä vedellä ja kuivaa nahka huolellisesti. Varmista myös, että grilli on kunnolla kuuma, kokki muistuttaa.

Sekä kalan että lihan grillaamisessa kannattaa käyttää paistomittaria. Erityisesti lohta grillatessa paistomittarista on apua, sillä näin välttää kalan kypsentymisen liian kuivaksi.

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Kokin suosikkiliha grilliin

Mitä tulee grillattaviin raaka-aineisiin, niiden laatu on kaikkein tärkeintä. Huonolaatuisesta lihasta ei saa mureaa grillaamalla.

– Lihoista suosikkini on luullinen entrecôte. Valitse noin 0,8–1 kilon kokoinen pala. Ota liha huoneenlämpöön noin puoli tuntia ennen grillausta ja suolaa se molemmilta puolilta. Hyvälaatuinen liha ei välttämättä tarvitse edes pippuria.

Koska entrecôte on rasvaisempi ja marmoroituneempi lihapala, se kestää hyvin korkeita lämpötiloja kuivumatta.