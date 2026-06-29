MTV jalostaa oman nimikkomansikan.

Luonnonvarakeskuksen mansikka-asiantuntija ja erikoistutkija Tuuli Haikonen on työskennellyt vuosien ajan työskennellyt suomalaisen viljelykasvien jalostuksen parissa.

Kasvigenetiikkaan ja -genomiikkaan erikoistunut tutkija avaa MTV:n erikoishaastattelussa, miksi uusia marjalajikkeita kehitetään ja miksi osa lajikkeista poistuu markkinoilta.

Tuuli Haikonen tietää mansikoista kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Kaikki lajikkeet eivät sovellu Suomen ilmastoon, ja osaa lajikkeista myydään puhtaasti kovan kysynnän vuoksi. Miksi esimerkiksi suosittu englantilaislähtöinen Polka-lajike katoaa Suomesta, mikä kumma on mansikoita kurittava härmä tai juuristotauti ja millaisia lajikkeita kotipuutarhurin kannattaa valita?

MTV pääsee vieraaksi Lukesin tutkimuslaitokselle, jossa kysymyksiin saadaan vastauksia ja toimittaja Leo Kirjonen jalostaa Maikkarin oman mansikkalajin.

Katso lähetys tästä jutusta kello 12.30 alkaen.