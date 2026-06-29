Nelikymppinen miespappi sai tuomion lapsille lähettämistään seksuaalissävytteisistä viesteistä.
Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pastorina työskennelleen miehen ehdolliseen vankeuteen seksuaali- ja virkarikoksista.
Rikokset tapahtuivat vuonna 2023.
Oikeuden mukaan nelikymppinen mies viestitteli seurakuntaan kuuluville lapsille seksuaalissävytteisesti. Mies muun muassa kommentoi uhrien ulkonäköä ja lähetti itsestään kuvia ilman paitaa, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan.
Oikeus luki miehen syyksi kolme seksuaalista kajoamista lapseen ja kolme virkavelvollisuuden rikkomista. Rangaistukseksi tuomittiin vuosi ja kaksi kuukautta ehdollista vankeutta.