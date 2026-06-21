Asuinalueen vierus halutaan varata vaaralliselle laitokselle Joensuussa: "Järkyttävää – huijattu olo"

Tarkempi sisältö ei ole tiedossa, ei myöskään investoija. Koska kyselyjä kuitenkin tulee, kaavoitusta tehdään varmuuden vuoksi.

Terrafame ei saanut lupaa uudelle avolouhokselle Kolmisoppeen – yhtiö ei luovu hankkeesta

– Että se tulee sijoittumaan noin lähelle tätä asuinaluetta, niin kyllä siinä on vähän sellainen huijattu olo, Moilanen lisää.

– Järkyttävää tai epätodellista, että tällaiselle viihtyisälle asuinalueelle tulee tai on suunnitteilla vaarallisten aineiden alue, Karhunmäen asukas Mari Moilanen sanoo.

Joensuun kaupunki valmistelee Papinkankaan alueelle kaavamuutosta, joka toisi sinne ”vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia”. Alue sijaitsee muutaman kilometrin päässä Joensuun torilta ja vain satojen metrien päässä sadoista kodeista.

Ilman opiskelupaikkaa jäänyt Otto nousi kaupan kassalta johtajaksi – "Olin vähän eksyksissä"

– Nyt varaudutaan, mutta tämä ilmiö on aika nopea. Saa nyt nähdä, keretäänkö tähän mukaan, Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen sanoo.

Jos kaavoitus ja rakentamislupa menevät läpi, hankkeen on saatava vielä ympäristölupa.