Asukkaat kauhistelevat Joensuun halua kaavoittaa kotien läheistä aluetta vaarallisten aineiden laitoksille.
Kuntien kilpailu vihreän siirtymän investoinneista näkyy kaavoituksen ennakoinnissa. Alueiden varaaminen on johtanut ilmiöön, jossa tontteja kaavoitetaan varmuuden vuoksi esimerkiksi vetylaitoksia varten.
Lähialueiden asukkaille ilmiö tarkoittaa vuosien piinaa ja epävarmuutta.
Joensuun kaupunki valmistelee Papinkankaan alueelle kaavamuutosta, joka toisi sinne ”vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia”. Alue sijaitsee muutaman kilometrin päässä Joensuun torilta ja vain satojen metrien päässä sadoista kodeista.
Kaavavalmistelun yhteydessä on mainittu myös mahdollinen suuronnettomuusvaara asutuksen vieressä.
Lähialueen asukkaille esimerkiksi vety- tai kemikaalilaitosten sijoittaminen naapuriin tuli yllätyksenä.
– Järkyttävää tai epätodellista, että tällaiselle viihtyisälle asuinalueelle tulee tai on suunnitteilla vaarallisten aineiden alue, Karhunmäen asukas Mari Moilanen sanoo.
– Että se tulee sijoittumaan noin lähelle tätä asuinaluetta, niin kyllä siinä on vähän sellainen huijattu olo, Moilanen lisää.
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Tarkempi sisältö ei ole tiedossa, ei myöskään investoija. Koska kyselyjä kuitenkin tulee, kaavoitusta tehdään varmuuden vuoksi.