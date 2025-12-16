Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut lauantaina ambulanssilennolla Suomeen, kerrotaan Kelan mediatilaisuudessa.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen sairausloma jatkuu ainakin 31. toukokuuta asti. Aiemmin Kela kertoi, että Lehtonen on sairauslomalla alkuvuoteen. Pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi Kelan tiedotustilaisuudessa, että Lehtonen sairastui vakavasti työmatkallaan Brysselissä. Lehtonen herätti viikko sitten huomiota Brysselin lentokentällä, kun hän oli palaamassa työmatkaltaan. Lehtonen oli samaan aikaan sairauslomalla, mutta oli päättänyt matkustaa työnsä takia. Lehtonen saatettiin lopulta poliisisaattueessa pois lentokentältä.

Kela tiedottaa, että se viestii tilanteesta Lehtosen ja hänen läheistensä suostumuksella ja toiveesta.

– Lasse Lehtonen saa tarvitsemaansa jatkohoitoa, ja toivomme hänelle ja hänen läheisilleen nyt toipumisrauhaa, Kiukas sanoo.

– Tilanne on hyvin yllättävä ja poikkeuksellinen. Kela on kuitenkin varautunut monenlaisiin tilanteisiin, ja sekä päivittäinen työ että tärkeät muutoshankkeet jatkuvat normaalisti ja sovittujen sijaisjärjestelyjen mukaan, Kiukas kertoo.

Kiukas kertoi jo aiemmin, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle Kelan hallituksen puheenjohtajana. Kansaneläkelaitos valitsi tiistaina hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Jaana Laitinen-Pesolan. Kelan hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu hallintojohtaja Kai Järvikare.