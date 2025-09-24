Suomi jää selvästi EU:n tavoitetasosta influenssarokotekattavuudessa.

Suomessa koko väestön influenssarokotteen kattavuus on 29,4 prosenttia väestöstä.

Iäkkäämmissä ikäryhmissä kattavuus on parempaa, mutta jää selvästi EU:n asettamista tavoitetasoista. Yli 65-vuotiaiden, jotka kuuluvat influenssan tunnistettuun riskiryhmään, rokotuskattavuus on 59 prosenttia.

Luku on laskenut joitain prosenttiyksikköjä viime vuosina. EU:n tavoitetaso olisi 75 prosenttia.

– Aina kun rokotekattavuudet laskevat, niin kannattaa huolestua. Ilman muuta parannusta kaivataan. Varsinkin kaikkein iäkkäimmät, lapset ja ne joilla on riskisairauksia, niin kyllä heidän tulisi pitää huolta siitä rokotussuojastaan, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo.

Influenssaan liittyvä kuolleisuus alkaa Suomen Rokotepalvelun mukaan kuitenkin nousta jo 50 vuoden iässä.

– Kuoleman riski nousee merkittävästi noin 50 vuoden iässä. Jos katsoo alle 50-vuotiaita ja sitten 50–65-vuotiaita, niin heillä (50–65-vuotiailla) kuoleman riski on jo kymmenkertainen, Suomen Rokotepalvelun vastaava lääkäri Jukka Vakkila kertoo.

– Kun mennään sitä vanhempiin, yli 65 -vuotiaisiin, niin päästään yli 40 kertaisiin lukemiin eli ihan merkittävä riski, Vakkila jatkaa.

THL:n Mia Kontio muistuttaa, että alle 50-vuotiaissa influenssaan liittyvät kuolemat ovat hyvin harvinaisia ja siksi vanhempien ikäluokkien kuolleisuus saattaa näyttää kovinkin hurjalta vertailtaessa alle 50-vuotiaita.

Uutta tutkimustietoa

Influenssarokotusta suositellaan kansallisen rokoteohjelman mukaan yli 65-vuotiaille, alle seitsemän vuotiaille, riskiryhmille ja raskaana oleville. Vakkilan mukaan perusterveen nuoremmankin ihmisen kannattaisi kuitenkin ottaa rokote.

Rokotetulla influenssa voi myös olla lievempi ja toipuminen nopeampaa. Rokotteen ottaneilla on myös pienempi riski saada jälkitauteja.

– Tästähän on itseasiassa tullut aika paljon uutta tutkimustulosta viime vuosina. Influenssa osataan liittää moniin sydän- ja verisuonitauteihin. Näyttää siltä, että ihan perusterveidenkin ihmisten kannattaa ottaa rokote. Influenssa sinänsä saattaa olla jo akuutin sydäninfarktin aikaansaaja. Jopa Alzheimerin taudin syntyyn sitä on osattu liittää ja tämän tyyppisiin asioihin.

Suomen Rokotepalvelu Oy on yksityinen toimija, jossa annetaan kymmeniä tuhansia rokotuksia vuosittain.