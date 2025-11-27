Adressi pullien leipomisen puolesta vanhuksille on kerännyt tuhansia allekirjoituksia netissä. "Pullagaten" päähenkilö Pia Lehtonen toivoo, että päättäjät kohtelisivat vanhusten parissa työskenteleviä vapaaehtoisia paremmin.

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha kielsi syyskuussa vapaaehtoistyöntekijä Pia Lehtoselta pullan leipomisen Hämeenkyrön Aurinkorinteen päivätoiminnan asiakkaille. Asiasta kertoivat muun muassa Helsingin Sanomat ja Aamulehti.



Hyvinvointialueen mielestä päivätoiminnan keittiössä ja keittiön aineista leivotut pullat olivat turvallisuusriski – puhumattakaan piparkakuista. Niitä saisi kyllä tehdä jatkossakin, mutta vain taikinaksi asti.



Kahvinkeitto Aurinkorinteen keittiössä on kiellettyä vapaaehtoisilta vastaisuudessa sekin. Aurinkorinteen muissa tiloissa keitintä voi ehkä vielä käyttää.



Pullaa Lehtonen ei voi omien sanojensa mukaan paistaa itse edes mukaan otettavaksi, koska "voivathan asiakkaat vaikka tukehtua siihen".

Muillakaan ei ole leipomismahdollisuutta

Pirhan toimialuejohtaja Mari Ollinpoika perustelee Helsingin Sanomissa pullanleipomis- ja piparinpaistamiskieltoa paitsi turvallisuudella myös yhtenäisillä käytännöillä.



– Tässä on kysymys siitä, että päivätoiminnan kokonaisuus alkoi uudessa toimintamuodossa syyskuun alussa ja käytännöt yhtenäistettiin. Pullanleipomismahdollisuutta ei ole muuallakaan, Ollinpoika muotoilee HS:lle.



Hämeenkyröstä kotoisin oleva kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) teki aiemmin syksyllä asiasta kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.)



Ministeri Juuson mukaan elintarvikelaki ei kiellä vapaaehtoisia leipomasta. Vaatimuksena on, että hygieniavaatimukset täyttyvät. Lehtosella on hygieniapassi.

Kyse ei ole vain pullasta

50 vuotta suurkeittiötyönjohtajana ja pitopalveluyrittäjänä työskennellyt Lehtonen on leiponut pullaa päivätoiminnan asiakkaille vuosia.



76-vuotias eläkeläinen kertoo, että kyseessä on niin hänelle kuin pullan syöjillekin tärkeä asia.



– Ei se ole vain se minun pullani, vaan leipomukset antavat ihmisille päiväksi puheenaihetta, mikä on hyvin tarpeellista, kun he ovat viikot yksin pirtissänsä. Siitä kertyy tämmöistä muistelua ja mukavaa asiaa, kun mutustellaan tuoretta pullaa samalla, Lehtonen kommentoi MTV Uutisille.



– Ihmiset ovat nyt tosi pettyneitä ja harmissaan. Päivätoiminnasta on tullut minulle itsellenikin tuttuja ja ihan ystäviä jo aikaisemmilta ajoilta, hän kertoo.

"Ei riski vaan voimavara"

Lehtonen sanoo saaneensa valtavan määrän positiivista palautetta tultuaan asian kanssa julkisuuteen. Negatiivista palautetta ei ole tullut ollenkaan.



Vankasta kansan tuesta kertoo myös se, että adressit.com-sivustolla "Pullia pitää saada leipoa jatkossakin" -vetoomus on kerännyt yli 3 000 allekirjoitusta.



Sosiaali- ja terveysalan opettaja Elina Kähärin tekemän vetoomuksen perimmäinen tarkoitus on saada tukea vapaaehtoistyölle ja sitä kautta hyvää ja arvokasta elämää myös vanhuksille.



– Hyvinvointialueen tehtävä on tukea ja mahdollistaa yhteisöllisyyttä – ei rajoittaa sitä. Vapaaehtoisuus ei ole riski vaan voimavara, joka tuo elämänlaatua, iloa ja osallisuutta ikäihmisten arkeen, vetoomuksessa todetaan.



Kähärin mukaan asiassa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä, vaan laajemmasta kysymyksestä: ihmisarvosta, osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.



Lehtonen ihmettelee puheiden ja käytännön tasolla vallitsevaa ristiriitaa: samaan aikaan kun toisaalla suorastaan velvoitetaan omaisia ja läheisiä huolehtimaan vanhuksistaan, toisaalla vapaaehtoistoiminta torpataan.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto varoitti loppukesästä omaisten ja vapaaehtoisten joutuvan rahoituspohjan murentuessa kantamaan jatkossa aiempaa suuremman hoivavastuun ikääntyvistä läheisistään.



– Minä pistin eilen illalla Risto Murrolle suoraan hänen sähköpostiinsa pitkän viestin asiasta. Kerroin vähän pohjaa ja kirjoitin, kuinka paljon sitä pitäisi arvostaa, että ihmiset vapaaehtoisesti toisia auttavat ja ilahduttavat. Ja suurin osa meistä on jo tällaisia niin kuin minäkin, 76 v, Lehtonen sanoo.

"Onko tässä järjen hiventä?"

Lehtonen ottaa vielä esiin surkuhupaisan säännön, joka on keksitty hänen mukaansa lähes kiusanteoksi.



Pirhalla on paljon Lähitoritoimintaa, jossa Pirhan palkkaamat ihmiset ja osaksi vapaaehtoiset toimivat monimuotoisesti.

Päivätoimintatilat ja Lähitorin tilat sijaitsevat yleensä toisistaan erillään, mutta Aurinkorinteen tapauksessa toiminnat ovat fyysisesti osittain samassa tilassa yhteisessä keittiössä.

– Minäkin saan lähitorin puolella toimia ja mennä sinne pikkukeittiöön paistamaan pullaa. Mutta jos minä olen päivätoiminnan puolella, en enää saakaan mennä samaan keittiöön, jossa olen tähän asti seitsemän vuotta saanut tehdä päiväkahvileivonnaisia päiväasiakkaille.



– Onko tässä järjen hiventä? Lehtonen kysyy.

Kannattaako kapina?

Lehtonen on huomannut aktivismista olevan hyötyä.



Hän sanoo panneensa "Pirhan sekaisin" jo kevättalvella noustessaan kapinaan Hämeenkyrön Aurinkorinteen päivätoiminnan lopettamista vastaan.



Adressit päivätoiminnan puolesta vetivät useita tuhansia nimiä, ja ne luovutettiin päättäjille rollaattorimarssilla toukokuussa.



– Kun me nousimme kapinaan, Aurinkorinne säilyi. Ja siitä asti minä olen ollut sellainen "piikki Pirhan lihassa".



Mutta se ei Lehtosta haittaa, hän sanoo.



– Olemme Elina Kähärin kanssa päättäneet viedä tämän asian niin korkealle kuin tarvis. Seuraavaksi mennään vaikka oikeuskanslerille ja jos ei mitään tapahdu, viedään pulla-asia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.



– Me ollaan siis nyt niin tosissamme tämän kanssa. Ei anneta virkamiesten täällä ihan sooloilla. Olemme Pirhalta pyytäneet selvitystä siitä, miten, missä ja koska vapaaehtoistoimijat voivat toimia, mutta vastausta ei ole tullut.

