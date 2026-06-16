Evans oli Saksan ja Curacaon välisessä ottelussa VAR-tuomarina. Kun tuomareita esiteltiin ja oli VAR-kopin vuoro, Evansin käsi ja sormet vaihtoivat asentoa. Hän joutui tutkintaan eleestä, jota on käytetty valkoisen ylivallan symbolina. Evans kertoi maanantai-iltana oman näkemyksensä asiasta.
– Haluan selventää, etten tehnyt tietoisesti mitään käsimerkkiä tai symbolia välittääkseni viestiä, kuulumista johonkin ryhmään, peliä tai minkäänlaista vakaumusta. Ainoa selitys, jonka voin antaa, on se, että liike oli tahaton, tiedostamaton nykäys, enkä ollut tietoinen siitä, että tein niin sillä hetkellä, Evans sanoi The Timesin mukaan.
– Myöhemmin ottelun aikana otetut kuvat osoittivat, että toistin tätä liikettä monta kertaa pitäessäni kynää sormieni välissä, Evans jatkoi
Fifa ilmoitti tiistaiyönä, että Evans vapautetaan syytteistä. Liitto oli BBC:n mukaan tutkinut eleen ja päätynyt siihen, ettei ole todisteita siitä, että Evans olisi rikkonut järjestön sääntöjä.
Evans on toiminut Fifa-tuomarina vuodesta 2017 lähtien ja työskenteli VAR-tuomarina Qatarin MM-kisoissa vuonna 2022.