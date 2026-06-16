MM-tuomaria syytettiin karmeasta eleestä – nyt tuli päätös

Evans oli Saksan ja Curacaon välisessä ottelussa VAR-tuomarina. Kun tuomareita esiteltiin ja oli VAR-kopin vuoro, Evansin käsi ja sormet vaihtoivat asentoa. Hän joutui tutkintaan eleestä, jota on käytetty valkoisen ylivallan symbolina. Evans kertoi maanantai-iltana oman näkemyksensä asiasta.