Ruotsalainen Saab kirjoitti miljardisopimuksen Puolan kanssa.

Saab on maanantaina kirjoittanut sopimuksen puolan kanssa kolmesta A26-tyypin sukellusveneestä.

Sopimus on noin 47 miljardia Ruotsin kruunua, eli 4,2 miljardia euroa.

Puolassa vierailulla olevan pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsissa rakennettavien alusten toimitukset Puolaan alkavat vuonna 2031. Toimitukset tapahtuvat vaiheittain vuoteen 2038 mennessä.

A26-sukellusveneet on suunniteltu Itämeren vaativiin olosuhteisiin ja kehitetty toimimaan havaitsemattomana.

Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson toteaa tiedotteessa Saabin olevan hyvin otettu tilauksesta.

– Kolme A26-sukellusvenettä vastaavat Puolan nykyisiin ja tuleviin puolustustarpeisiin ja niillä on keskeinen rooli Itämeren alueen turvallisuuden vahvistamisessa, Johansson sanoo.

Kaupan osana Saab sitoutuu perustamaan Puolaan sukellusveneiden huollon ja korjauksen yhteistyössä Puolan merivoimien ja teollisuuden kanssa.