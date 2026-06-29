



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Manchester City nimesi Pep Guardiolan korvaajan – ex-seuralta katkera tilitys miehen tempusta Enzo Maresca (oik.) astuu Pep Guardiolan jälkeen Manchester Cityn manageriksi. Julkaistu 27 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen Enzo Maresca korvaa Pep Guardiolan Manchester Cityn peräsimessä. Chelsea julkaisi samalla kovasanaisen tiedotteen. Viimeisimmäksi Chelseaa luotsannut Enzo Maresca on jalkapallojätti Manchester Cityn uusi manageri kesään 2029 ulottuvalla kolmivuotisella sopimuksella. – Manchester City on seura, jonka tunnen erittäin hyvin, ja mahdollisuus luotsata tätä joukkuetta on minulle loistava tilaisuus, Maresca kommentoi seuran tiedotteessa. 46-vuotias italialainen kehuu Cityä uskomattoman hyvin johdetuksi jalkapalloseuraksi, jossa kaikki tekeminen on hänen mukaansa innovatiivista, suunnitelmista ja määrätietoista. – Managerille se on unelmatilanne. Se tarjoaa minulle johdonmukaisuutta, jota tarvitsen tehdäkseni työtäni tehokkaasti. Maresca korvaa Cityn peräsimessä menestysvalmentaja Josep "Pep" Guardiolan, joka luotsasi seuraa kymmenvuotisen jakson. Kaksikko ehti luovia Cityssä myös yhdessä. Maresca toimi kaudella 2022–23 Guardiolan apuvalmentajana Cityn juhliessa triplaa. Hän on myös operoinut seurassa akatemiavalmentajana. Chelsea tilittää Viimeisimmäksi Maresca toimi Chelsean päävalmentajana vuodesta 2024 tämän vuoden alkuun. Lontoolaisseura on avannut luotsin City-sopimusjulkistuksen yhteydessä näkemyksiään osapuolten teiden erkanemisesta. Chelsean viime kausi sujui surkeasti, ja se jäi Englannin Valioliigassa vasta kymmenenneksi. Seuran tiedotteen mukaan "valtavan pettymyksen" tuottaneeseen sesonkiin vaikutti merkittävästi "häiriö", jota sen entinen päävalmentaja oli aiheuttamassa. Chelsea ei käytä tiedotteessaan missään kohtaa Marescan nimeä, mutta kirjoittaa, että ex-päävalmentaja ilmoitti syksyllä seuralle, että hänellä saattaisi olla mahdollisuus korvata Guardiola kauden jälkeen.

– Meille kävi selväksi, että hän halusi vahvasti Guardiolan seuraajaksi ja että hän oli täysin sitoutunut tarttumaan tilaisuuteen, vaikka hänellä oli pitkäaikainen sopimus, jota hänellä ei ollut oikeutta irtisanoa, Chelsea kirjoittaa.

Lontoolaisseuran mukaan päävalmentaja halusi joulukuussa 2025 erota "odottamatta ja äkillisesti" tehtävästään.

– Tunsimme itsemme luonnollisesti petetyiksi, sillä uskoimme hänen päänsä ja sydämensä olleen toisen seuran parissa ja toisessa tilaisuudessa, vaikka hän oli saapunut Chelseaan vasta vuotta aiemmin.

– Yksikään seura ei halua vaihtaa päävalmentajaansa kesken kauden. Mutta koska hän päätti olla jatkamatta tehtäviensä hoitamista kauden loppuun asti, seuralla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin suojella pelaajiamme, kannattajiamme ja logoamme ja hyväksyä hänen eronpyyntönsä.

Chelsean mukaan Manchester Cityn ja valmentajan eli Marescan kanssa on päästy luottamuksellisiin sopimuksiin, joihin sisältyvät korvaukset Chelsealle.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Enzo Maresca Manchester Cityn manageriksi, ex-seura Chelsea tilittää | MTV Uutiset