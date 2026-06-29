Enzo Maresca korvaa Pep Guardiolan Manchester Cityn peräsimessä. Chelsea julkaisi samalla kovasanaisen tiedotteen.
Viimeisimmäksi Chelseaa luotsannut Enzo Maresca on jalkapallojätti Manchester Cityn uusi manageri kesään 2029 ulottuvalla kolmivuotisella sopimuksella.
– Manchester City on seura, jonka tunnen erittäin hyvin, ja mahdollisuus luotsata tätä joukkuetta on minulle loistava tilaisuus, Maresca kommentoi seuran tiedotteessa.
46-vuotias italialainen kehuu Cityä uskomattoman hyvin johdetuksi jalkapalloseuraksi, jossa kaikki tekeminen on hänen mukaansa innovatiivista, suunnitelmista ja määrätietoista.
– Managerille se on unelmatilanne. Se tarjoaa minulle johdonmukaisuutta, jota tarvitsen tehdäkseni työtäni tehokkaasti.
Maresca korvaa Cityn peräsimessä menestysvalmentaja Josep "Pep" Guardiolan, joka luotsasi seuraa kymmenvuotisen jakson.
Kaksikko ehti luovia Cityssä myös yhdessä. Maresca toimi kaudella 2022–23 Guardiolan apuvalmentajana Cityn juhliessa triplaa. Hän on myös operoinut seurassa akatemiavalmentajana.
Chelsea tilittää
Viimeisimmäksi Maresca toimi Chelsean päävalmentajana vuodesta 2024 tämän vuoden alkuun. Lontoolaisseura on avannut luotsin City-sopimusjulkistuksen yhteydessä näkemyksiään osapuolten teiden erkanemisesta.
Chelsean viime kausi sujui surkeasti, ja se jäi Englannin Valioliigassa vasta kymmenenneksi. Seuran tiedotteen mukaan "valtavan pettymyksen" tuottaneeseen sesonkiin vaikutti merkittävästi "häiriö", jota sen entinen päävalmentaja oli aiheuttamassa.
Chelsea ei käytä tiedotteessaan missään kohtaa Marescan nimeä, mutta kirjoittaa, että ex-päävalmentaja ilmoitti syksyllä seuralle, että hänellä saattaisi olla mahdollisuus korvata Guardiola kauden jälkeen.