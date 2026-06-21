Ruotsalainen sosiaalisen median vaikuttaja Hanna Friberg on joutunut kriittisen arvostelun kohteeksi stailattuaan Ruotsin jalkapallomaajoukkueen pelipaitaa astetta räväkämmin.
31-vuotias vaikuttaja on paikan päällä jalkapallon MM-kisoissa Pohjois-Amerikassa. Hän on jakanut reissultaan useita kuvia, ja etenkin yksi yksityiskohta on aiheuttanut kovaa porua.
Friberg poseeraa MM-katsomossa päällään Ruotsin pelipaita, jonka hän on leikannut edestä kokonaan auki. Uudelleenstailaus on aiheuttanut Expressenin mukaan somemyrskyn.
– Minusta on hauska tehdä niistä omanlaisiani. Tein samalla tavalla myös farkuille. Se on enemmänkin muotia kuin mikään protesti, hän kertoo ruotsalaismediassa.
Jos et näe kuvaupotusta, voit katsoa sen tästä linkistä.
Expressen kertoo, että reaktiot ovat vaihdelleet siitä, että Friberg olisi "pilannut maajoukkuepaidan", aina siihen, mistä hänen asusteensa voisi ostaa.
– Ihmisillä saa olla mielipiteitä. Ymmärrän, että jotkut rakastavat paitaa juuri sellaisena kuin se on. Halusin tehdä jotain luovaa ja pitää hauskaa sen kanssa, Friberg kommentoi ruotsalaislehdessä.
Ruotsin miesten maajoukkue on aloittanut MM-kisat kaksijakoisesti. Se voitti Tunisian 5–1 ja hävisi Hollannille samoin lukemin.