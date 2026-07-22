Venäläinen hiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari Aleksandr Bolsunov sanoo Norjan voittaneen viime vuosina niin paljon, että heidän on pian pakko laskea venäläiset kisaladuille. Norjan hiihtoliitto ei Bolsunovin puheista hätkähtänyt.

Venäjän laajentamasta hyökkäyssodasta asti kansainvälisiltä laduilta sivussa ollut Bolsunov antoi venäläiselle iltapäivälehdelle Komsomolskaja pravdalle haastattelun, jonka sisältö keskittyi pääasiassa Norjaan.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) päätti heinäkuussa purkaa väliaikaisesti Venäjän olympiakomitean (ROC) toimintakiellon, mutta lajikohtaiset päätökset säilyvät yhä lajiliitoilla.

FIS laski joulukuussa viisi venäläishiihtäjää kansainvälisille laduille neutraalien tunnusten alla, mutta laajempia helpotuksia ei toistaiseksi ole luvassa. FIS on valmis tarkastelemaan asiaa tarvittaessa uudelleen.

– En voisi välittää vähempää, Bolsunov sanoi venäläislehdelle.

– FIS:iä ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä kansainvälinen olympiakomitea (KOK) sanoo. Se on absurdia, koska ohjeistukset ovat selvät, mutta FIS tekee silti mitä lystää. Luen joka viikko uutisia, joissa jokin lajiliitto näyttää vihreää valoa (venäläisten osallistumiselle) kansainvälisiin kilpailuihin. Huomaan ajattelevani aina, että ehkäpä maastohiihto on seuraava, mutta kuulet ainoastaan heidän harkitsevan ja lykkäävän asiaa syyskuulle ja sen jälkeen tammikuulle.

Kansainvälisen hiihtoliiton menettely on Bolsunovin mielestä typerää.

– Tietenkin se on sitä. Norjalaiset ovat rikkoneet kaikki ennätykset – ensin MM-kisoissa, sitten olympialaisissa. Periaatteessa he voisivat höllentää nyt otettaan ja laskea venäläiset mukaan. Kukaan ei kuitenkaan pysty rikkomaan heidän ennätyksiään enää.

Bolsunov uskoo juuri Norjan ja Skandinavian estävän FISiä päästämästä venäläisiä lähtöviivalle.

– En aio osoitella sormella, mutta ymmärrämme juuri Skandinavian maiden pitävän pintansa ja pinttyneen päätökseensä.