Käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa on tehty nyt jo yli 100 maalia.
Turnauksen sadannesta maalista vastasi Cody Gakpo upottamalla 4–0-maalin Ruotsin verkkoon.
Maalitahti on kovinta 68 vuoteen. Edellisen kerran 100 turnausmaalin raja on mennyt rikki jo 33 ottelussa vuoden 1958 MM-kisoissa.
Nopeimmin 100 maalin raja rikottiin vuonna 1954. Tuolloin rajapyykin rikkominen vei vain 20 ottelua.
USA:n, Kanadan ja Meksikon MM-kisoissa on tehty nyt kaikkiaan 109 maalia 36 ottelussa. Se tarkoittaa sitä, että turnauksessa on tehty keskimäärin peräti noin 3,03 maalia ottelua kohden.