Tuuletinta ei kannata suunnata suoraan kiven rikkomaan lasiin, asiantuntija varoittaa.

Autoasiantuntijan mukaan kovassa helteessä pienikin lasissa oleva kiveniskemä lähtee herkästi laajenemaan isoksi halkeamaksi.

Belron-konsernin teknisen tutkinnan johtaja Gwen Daniel sanoo tiedotteessa sen johtuvan tuulilasin rakenteesta.

– Ilmiö johtuu PVB-kerroksesta, eli muovikerros laminoidun tuulilasin kahden lasikerroksen välissä on pehmeämpi lämpimänä ja jos lasissa on edes pieni halkeama, se alkaa laajentua helposti. Tällöin lämpö ja kosteus kohdistavat säröön tai halkeamaan painetta.

– Mitä suurempi lasivaurio, sitä vähemmän jännitystä se tarvitsee hajotakseen entisestään, Daniel selittää.

Helle sekoittaa myös turvajärjestelmiä

Gwen Daniel neuvoo olemaan varovainen ilmastoinnin kanssa, jos lasissa on kiven iskemä särö.

– Yksi yleisimmistä tilanteista on se, että tulikuumaan lasiin ajetaan kylmää ilmaa suoraan ilmastoinnin käynnistyessä. Tällöin sisäpuolelta ja ulkopuolelta lasiin kohdistuva paine ikään kuin repii kiveniskemän palasiksi. Jos sinulla on lasissa kiveniskemä ja käynnistät ilmastoinnin, niin suosittelen ohjaamaan kylmän ilman itseesi eikä lasiin, Daniel neuvoo.

Hän muistuttaa myös, että helteet vaikuttavat auton turvajärjestelmiin.

– Moni tietää esimerkiksi lumen vaikuttavan välillä niin, että auton kamerajärjestelmiä kytkeytyy pois päältä. Harvempi kuitenkaan tietää, että näin voi käydä myös kovassa auringonpaisteessa, Daniel toteaa.