EU:n talous ja puolustus kaipaavat suomalaismeppien mukaan pikaista tehostamista.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman (sd) mukaan EU:n pitäisi ottaa enemmän vastuuta puolustuksesta. Heinäluoma sanoi MTV:n Huomenta Suomessa, että puolustus on erityisen tärkeä nimenomaan Suomelle.

– Joitakin tehtäviä puolustuksessa olisi hyvä hoitaa yhdessä. Vaikkapa kriisinhallintajoukot, jotka aikoinaan luotiin – ne voisivat olla EU:n yhteisiä, eivätkä riippuvaisia jäsenmaiden yksimielisyyspäätöksenteosta, Heinäluoma sanoi.

– EU:n turvallisuuden vahvistaminen uskottavammaksi on meidän kaikkien etu, ja ihan erityisesti rajamaana meidän suomalaisten etu, Heinäluoma jatkoi.

Heinäluoma keskusteli Euroopan suurimmista haasteista yhdessä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) kanssa. Pietikäinen sanoi pitävänsä turvallisuuden ja puolustuksen kuntoon panemista myös ykkösasiana.

Talous pitäisi myös saada molempien meppien mielestä kuntoon pikimmiten. Heinäluoma sanoi, että talouden nostaminen on myös vaikein rasti.

– Viime vuodet ovat olleet koko Euroopassa hyvin hankalia. Jos ei ole taloudellista muskelia, niin sitten ei ole tekijä, kun maailmankriisejä ratkotaan, Heinäluoma sanoi.

Pietikäinen sanoi haluavansa meppinä vaikuttaa erityisesti rahoituksen saamiseen lukuisille hankkeille.

– Meidän pitää saada pääomamarkkinaunioni. Meillä on tulossa startup ja scale-up -strategia, ja nyt pitää miettiä, miten me saamme rahoitusta hienoille hankkeille, joita Suomessakin on paljon – esimerkiksi uuden teknologian, tekoälyn ja vihreän siirtymän osalta, Pietikäinen sanoi.