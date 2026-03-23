Yleisesti käytettyyn tulehduskipulääkkeeseen liittyy paljon erilaisia käyttörajoituksia, joista harva kuitenkaan tietää.
Ibuprofeeni ei ole turvallinen lääke kaikille.
Sillä on haittavaikutuksia useiden yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa.
Harva myöskään tietää, että sen käytölle on olemassa yläikäraja, muistuttaa proviisori Jenni Sainio Instagram-tilillään.
Ei sovi yli 75-vuotiaille
Ibuprofeenia ei suositella lainkaan yli 75-vuotiaille, Sainio kertoo MTV Uutisille.
– Iän myötä munuaisten toiminta alkaa hiljalleen heiketä, ja ibuprofeeni rasittaa munuaisia lisää.
Samasta syystä särkylääke ei sovi myöskään heille, joilla on sydän- tai munuaissairauksia, sillä ibuprofeeni voi pahentaa niitä.
Lisää verenvuotoriskiä yhdessä yleisten lääkkeiden kanssa
Verenohennuslääkkeiden käyttäjille ibuprofeenia ei myöskään suositella ollenkaan, sillä yhteiskäyttöön liittyy riski verenvuodosta suolistossa tai aivoissa.
Verenpainelääkkeiden teho voi puolestaan heiketä ibuprofeenin vaikutuksesta.
– Ibuprofeenia voi käyttää silloin tällöin, mutta se heikentää verenpaine- ja sydänlääkkeiden tehoa, eli asian pitää olla tarkassa seurannassa, Sainio kertoo MTV Uutisille.
Masennuslääkkeiden kanssa vatsansuojalääke
Myös lähes kaikilla masennuslääkkeillä on ibuprofeenin kanssa suoliston verenvuotoriskiä nostava yhteisvaikutus.
– Riski liittyy SSRI- ja SNRI-masennuslääkkeisiin. Jos ibuprofeenia käyttää, pitää vatsa suojata vatsansuojalääkkeellä, jotta verenvuotoriski pienenee, Sainio vinkkaa.
9:09Fimean ylilääkäri ja farmaseutti Vesa Mustalammi ei koe, että juuri tietyt lääkkeet olisivat vaarallisia, vaan kaikkiin lääkkeisiin liittyy riskejä. Asiantuntijat muistuttavat, että itsehoitolääkkeiden kanssa apteekista saatu neuvonta on äärimmäisen tärkeää. Haastattelussa apteekkari Mika Wallin ja Fimean ylilääkäri Vesa Mustalammi.