Miksi yleistä lääkettä saa määrätä mielenterveyden vaarantavalla annostuksella? Fimea vastaa

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että yleisesti käytössä oleva kortisonilääke vaikutti todennäköisesti Eemeli Peltosen kuolemaan. Fimea kertoo, miksi lääkettä määrätään tunnetuista haittavaikutuksista huolimatta.

MTV Uutiset kertoi tänään kansanedustaja Eemeli Peltosen puolison katsovan Prednisolon-lääkityksen haittavaikutusten olevan Peltosen kuoleman taustalla.

Prednisolon on tulehdusta hillitsevä ja immuunijärjestelmää jarruttava kortikosteroiditabletti, jota käytetään muun muassa useiden reumasairauksien, ihosairauksien, keuhkoastman ja useiden allergisten tilojen hoidossa.

Sitä käytetään myös Peltosen sairastamaan minimal change -taudin hoitoon. Tauti voi hoitamattomana johtaa jopa kuolemaan.

Prednisolonia ja muita koko elimistöön vaikuttavia kortikosteroidivalmisteita käytetään Suomessa yleisesti joko lyhyt- tai pitkäaikaisena hoitomuotona moniin eri sairauksiin.

Toisinaan lääkevalmistetta käytetään vain väliaikaisesti sairauden pahenemisvaiheessa, kerrotaan Fimeasta.

Psykiatrian erikoislääkäri Aki Rovasalo sanoo MTV Uutisille, että kortikosteroidit aiheuttavat vaikeita psykoosihäiriöitä karkeasti ottaen noin viidelle prosentille potilaista.

Mielenterveyshaitat riippuvat kuitenkin annoksen suuruudesta.

Jos potilaan Prednison-annos on enintään 40 milligrammaa vuorokaudessa, esiintyy vaikeita psykiatrisia haittaoireita noin 1,3 prosentilla potilaista.

Jos annos taas on 40–80 milligrammaa vuorokaudessa, esiintyy psykiatrisia haittaoireita noin 4,5 prosentilla potilaista. Annoksen ylittäessä 80 milligrammaa vuorokaudessa haittaoireita esiintyy jopa noin 18,4 prosentilla.

Prednison on Prednisolonin tapaan myös kortikosteroidi.

Peltoselle oli määrätty Prednisolon-kuuri minimal change -taudin akuuttivaiheessa annostuksella 80 milligrammaa vuorokaudessa.

Lääkkeen pakkausselosteessa kerrotaan, että vuorokausiannos vaihtelee sen mukaan, mihin tautiin sitä määrätään sekä taudin vaikeusasteen mukaan.

Pakkausselosteen mukaan hoito aloitetaan suurilla annoksilla, tavallisesti 20–60 milligrammaa tai jopa 60–120 milligrammaa päivässä.

Rovasalon mukaan lääkäreiden on lähes mahdotonta arvioida etukäteen, millaisia sivuvaikutuksia kukin potilas kortikosterodeista saa.

Fimean ylilääkäri Eeva-Sofia Leinonen avaa MTV Uutisille lääkkeiden myyntilupien myöntämisen ja uusimisen periaatteita.

Hänen mukaansa lääkeviranomaiset arvioivat myyntilupaprosesseissa sitä, onko lääkkeestä saatava hyöty kussakin potilasryhmässä suurempi kuin siitä odotettavissa olevat haitat.

– Jo vuosikymmeniä käytössä olleesta Prednisolonista aiheutuu suurina annoksina tai pitkään käytettäessä runsaasti erilaisia haittoja eri puolilla elimistöä, mukaan lukien psyykkiset haitat, Leinonen kertoo.

– Mutta monet sairaudet, joiden hoitoon niitä käytetään, ovat vakavia, jopa kuolemaan johtavia. Siitä syystä valmiste on edelleen käytössä, vaikka sen laajat haitat ovat jo hyvin tiedossa.

Fimeaan on vuodesta 1980 lähtien tullut Prednisolonista 186 haittavaikutusilmoitusta. Yleisimmin niissä ilmoitetut haittavaikutukset ovat olleet väsymys, pahoinvointi, unettomuus ja huimaus.

Leinosen mukaan on olemassa monia tilanteita, joissa potilaalle on pakko määrätä suuria annoksia Prednisolonia, vaikka markkinoille on tullut muitakin tehokkaita immuunijärjestelmää jarruttavia lääkkeitä.

– Jokaisella tehokkaalla lääkkeellä on haittavaikutuksia.

– Mitä vaikeampi sairaus, sitä vaikeampia haittavaikutuksiakin voidaan hyväksyä, kunhan kokonaisuutena kohdepotilasryhmässä hyöty-haittasuhde on positiivinen, Leinonen kertoo.

Älä koskaan lopeta tai muuta lääkitystäsi ilman lääkärin konsultaatiota.