Pelti kolisee parkkihalleissa – kuka maksaa auton naarmun, jos tekijästä ei ole tietoa?

Suomalaiset kolaroivat eniten autoillaan parkkialueilla. Liikennevakuutuskeskuksen tilastojen mukaan pysäköintialueilla, pihoilla ja vastaavilla alueilla tapahtuu lähes puolet kaikista vahingoista.

Eniten kolareita tapahtuu tilastojen mukaan perjantaina kello 12–16 välillä. Vahingot keskittyvät pääovien ja sisäänkäyntien lähelle, jossa liikenne on vilkkainta.

Tuttuja vahinkoja monelle on osuma parkkihallin pylväisiin tai peruutus liian läheltä seinää. Suurimmassa osassa vahingoista mukana on kuitenkin toinen auto.

– Peruuttaminen on tyypillisin vahinko. Törmätään johonkin toiseen peruuttavaan autoon, siinä ajavaan tai toiseen paikalla olevaan autoon.

– Peruuttaessa on näkyvyys huono. Sehän pitäisi lähteä niin, että lähdetään keula edellä parkista, toteaa LähiTapiola Pirkanmaan korvaustoiminnasta vastaava johtaja Antti Määttänen.

Kuka maksaa auton naarmun, jos tekijästä ei ole tietoa?

Monelle autoilijalle on myös tuttu tilanne, jossa oman auton kylkeen on ilmestynyt naarmu tai lommo, mutta tekijästä ei ole tietoa. Määttäsen mukaan parkkipaikkavahingoista 10 prosenttia jää selvittämättä.

– Se on pysäköintiturvasta maksettava. Jos on laaja kaskovakuutus, niin se kyllä korvataan sinun vakuutuksestasi.

– Se, kuka jäljen on aiheuttanut, hänen totta kai pitäisi ilmoittaa siitä. Ottaa selville, kenen auto on kyseessä. Juridisesti tekijän ei ole pakko sitä selvittää, mutta ei se tälle suomalaiselle yhteiskunnalle hyvää tee, että ei selvitetä suoraselkäisesti asioita, Määttänen muistuttaa.

Määttänen antaa loppuun yleisvinkin, jolla parkkipaikoilla voi minimoida riskit.

– Kannattaa käyttää malttia ja varovaisuutta. Jos ei tiedä, ketä pitää väistää, väistä kaikkea. Ole kohtelias ja anna tilaa. Oikealta tulevaa pitää väistää, jos ei siellä niitä kolmioita ole, sanoo Määttänen.

11:20 Eniten vahinkoja parkkihalleissa tapahtuu perjantaisin. Katso koko haastattelu videolta.