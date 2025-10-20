Vakuutusyhtiöt ovat korvaamassa asiakkailleen viikonloppuna Lahdessa tapahtuneen ketjukolarin vauriot.

– Tässä tapauksessa talvirengaspakkoa ei ollut vielä voimassa ja tällainen äkillinen liukkaus kun tapahtuu ja kun kuljettajalla ei siitä tietoa etukäteen, niin ei tässä meillä korvauksen pienentämiseen tai eväämiseen ole mitään tarpeita, LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri sanoo.

Vakuutusyhtiö If:ssä on myös tehty päätös korvata Lahden kolarin vauriot.

– Isossa kuvassa renkaiden pitää olla keliolosuhteiden mukaiset, mutta tässä on niin nopeasti muuttunut keli ja se on sen verran poikkeuksellinen tapahtuma, niin ollaan päädytty tähän ratkaisuun, korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen If:stä kertoo MTV Uutisille.

Vakuutusyhtiöistä muistutetaan, että kuluneet renkaat, ylinopeus tai muu tahallinen liikenteen vaarantaminen voi kuitenkin estää korvausten saannin, vaikka tapauksen sinänsä katsotaankin täyttävän korvausperusteet.

Laden kolareissa oli lauantaina osallisena noin 50 ajoneuvoa. Lisäksi Lahdessa sattui onnettomuuksia kehätiellä.