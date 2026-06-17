Ulkoministeri Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen.

Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa.

Valtosen mukaan Suomi pohtii rooliaan Hormuzinsalmen turvaamisessa, joka tapahtuisi sotatoimien päättymisen jälkeen. Toistaiseksi Suomi ei ole projektissa mukana.

– A, mitä siellä tarvitaan ja B, mitä Suomi voisi mahdollisesti toimittaa. Mutta nyt katsotaan rauhassa ja Suomen osallistuminen tähän koalitioon voi hyvin olla myös poliittis-diplomaattista, koska Suomella on aivan keskeistä myös rauhanvälitysosaamista alueella, sanoo Valtonen MTV Uutisille.

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sanoo Suomen puheiden olevan varovaisia ja Valtosen todenneen, että täytyy katsoa millä mailla on parhaat kalustot ja toimintaedellytykset juuri tälle alueelle.

– Tässä rivien välistä viitataan siihen, että Suomen merivoimat on nimenomaan sanonut, että Suomen miinantorjuntakalusto soveltuu Itämerelle, eikä Persianlahdelle. Siinä se vastaus sinänsä tuli.

Kivimäen mukaan tämä kertoo siitä, että Suomella on katse idässä.

– Niinkuin pitääkin.

Millaisia hyötyjä tai riskejä mahdolliseen osallistumiseen voisi liittyä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

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