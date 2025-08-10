Bussikuskin ja nuoren asiakkaan potkunyrkkeilytappelu tallentui videolle keskellä Espoota

Bussikuski ja nuori asiakas ajautuivat nyrkkitappeluun perjantaina päivällä Espoontorilla.

MTV Uutisten lukija todisti perjantaina erikoista tilannetta Espoontorilla, kun bussikuski ajautui tappelemaan nyrkein nuoren asiakkaan kanssa noin puoli kahden aikaan iltapäivällä.

Nuori asiakas oli ilmeisesti yrittänyt päästä matkustajaksi bussiin väärennetyllä lipulla, kertoo MTV Uutisten lukija.

Kyseessä oli HSL:n bussilinja 118, jonka päätepysäkki on Tapiola.

– Bussikuski heitti asiakkaan ulos bussista, mistä tämä suuttui kovasti. Bussikoski poistui kopistaan ja siitä seurasi nyrkkitappelu, lukija kertoo.

Lukija ei tiedä, kumpi nyrkkitappelun aloitti.

Tilanne päättyi, kun bussiin yrittänyt nuori poistui paikalta ja kuski palasi bussiin, joka jatkoi matkaansa Espoontorilta kohti Tapiolaa.

Liikennöitsijä: Ei missään nimessä sallittua

HSL:ltä kerrotaan MTV Uutisille, että Espoossa kulkevaa 118-linjaa liikennöi Nobina Finland.

– Emme ole ensimmäinen osapuoli asiassa vaan työnantaja selvittää, mitä on tapahtunut: kuulee kuljettajaansa, mitä on tapahtunut ja tekee siitä johtopäätökset, HSL:n viestinnästä kerrotaan.

– Vakavuusasteesta riippuen asiasta voi tulla meille jotain selvitystä, kun kuljettajaa on kuultu.

Bussilinjan 118 liikennöitsijä Nobina Finland ei kommentoi perjantaista tapausta, koska ei ole vielä päässyt käsittelemään asiaa.

Henkilöstöjohtaja Satu Koivistoinen kuitenkin kommentoi tapausta yleisellä tasolla MTV Uutisille.

– Matkustajaan käsiksikäyminen ei missään nimessä ole sallittua. Heti, kun saamme tarkemmat tiedot tapahtuneesta, tutkimme asiaa ja keskustelemme kuskin kanssa, Koivistoinen kertoo.