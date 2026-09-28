Sairastuminen ei välttämättä tarkoita, että vaihtoehdot olisivat joko täysi työpäivä tai täydellinen sairauspoissaolo.
Työterveyslääkäri Esa Halmesmäen mielestä Suomessa hyödynnetään liian vähän mahdollisuutta keventää työtä lyhyiden sairauspoissaolojen vaihtoehtona.
– Kenenkään työkyky ei ole koskaan nolla tai sata, vaan se on aina jotain siltä väliltä, Halmesmäki kertoi Huomenta Suomessa.
Kaikkia töitä ei tietenkään voida keventää. Jos esimerkiksi rekkakuskin tehtävänä on ajaa Helsingistä Ouluun eikä hän pysty sairauden vuoksi ajamaan, varsinaisen työn muuttaminen kevyemmäksi voi olla hankalaa, Halmesmäki sanoo.
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Liian vähän käytetty vaihtoehto
Monissa ammateissa vaihtoehtoja kuitenkin löytyy. Halmesmäen mukaan tällaisia töitä voivat olla asiantuntijatöiden lisäksi monet suorittavat työt.
Halmesmäen mukaan työpaikoille tarvittaisiin toimintamalleja ja kulttuuria, joissa mietittäisiin täydellisen työkyvyttömyyden sijaan myös sitä, mitä työntekijä pystyy sairaudestaan huolimatta tekemään.
– Ei pitäisi puhua oikeudesta olla sairauslomalla, vaan enemmänkin siitä, miten hyödynnetään sitä jäljellä olevaa työkykyä. Tätähän tehdään aktiivisesti pitkissä sairauspoissaoloissa, mutta meidän pitäisi saada se kulttuuri myös lyhyisiin poissaoloihin.