Suru ei ole sairaus, mutta voi aiheuttaa työkyvyttömyyttä.

Läheisen ihmisen tai lemmikin kuolema voi romahduttaa toimintakyvyn. Mutta onko suru itsessään peruste sairauslomalle?

Työterveyslääkäri Esa Halmesmäki muistuttaa Huomenta Suomessa, että lähtökohtaisesti suru ei ole sairaus.

– Se on ikävä asia ja kohtaa meitä kaikkia, mutta nämä ovat niitä asioita, mitkä pitää keskustella ja sopia työnantajan kanssa.

Käytännöt voivat vaihdella työpaikkojen välillä. Myös työehtosopimuksissa voidaan sopia esimerkiksi lähiomaisen kuolemaan liittyvästä palkallisesta poissaolosta.

Halmesmäen mielestä tällaisten elämäntilanteiden ratkaisemista ei pitäisi automaattisesti siirtää terveydenhuollon tehtäväksi. Terveydenhuollossa arvioidaan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa työkyvyttömyyttä.

Suru vaikuttaa työkykyyn

Suru voi kuitenkin aiheuttaa oireita, joiden vuoksi ihminen ei pysty työskentelemään.

Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärven mukaan esimerkiksi voimakas unettomuus ja itkuisuus voivat joissakin tilanteissa olla peruste lyhyelle sairauspoissaololle.