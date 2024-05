Eskariopet kertovat, millainen lahja on mieluisin: "Se on kaikista paras kiitos"

Moni vanhempi haluaa muistaa päiväkodin väkeä kevätlukukauden päätteeksi. Lahjapohdinnat voivat kuitenkin tuottaa päänvaivaa. Kysyimme kahdelta varhaiskasvatuksen opettajalta, millainen on hyvä lahja.

Positiivinen palaute työstä on paras palkinto

Esikouluopettajat Kristiina Turkki ja Emil Nikander kertovat, että heille arvokkainta on saada kuulla hyvää palautetta jo toimintakauden aikana.

Nikander ja Turkki arvostavat sitä, että vanhemmat antavat myönteistä palautetta silloin, kun näkevät siihen aihetta. He painottavat, että kyse ei ole siitä, että positiivisia kommentteja ei tulisi, vaan että heitä aidosti kiinnostaa kuulla, jos vanhemmat ovat oikeasti tyytyväisiä heidän toimintaansa.

– Minä ainakin koen, että olemme saaneet tosi paljon hyvää suullista palautetta. Vanhemmat kertovat, että he ovat tyytyväisiä, että he tykkäävät ja arvostavat. Se on kaikista paras kiitos, mitä voidaan saada, Turkki sanoo.